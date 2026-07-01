El cantante estadounidense Victor Willis, reconocido por interpretar al personaje del policía en Village People y por ser coautor del emblemático tema YMCA, murió a los 74 años.
Murió Victor Willis, la voz de Village People y coautor del clásico YMCA
El cantante falleció a los 74 años tras una breve enfermedad. Su legado quedó marcado por una de las canciones más populares e influyentes de la música.
El artista falleció el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve pero agresiva, apenas un día antes de cumplir 75 años.
La noticia fue confirmada por su esposa a través de las redes sociales oficiales del músico, donde expresó: "Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, Victor Willis. Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva".
Además, solicitó respeto y privacidad para la familia durante este difícil momento.
La despedida
Tras conocerse el fallecimiento, la cuenta oficial de Village People compartió un emotivo mensaje para recordar a quien fue la voz principal del grupo.
"Nos sentimos profundamente tristes al anunciar la muerte de Victor Willis, cantante principal de Village People", publicaron en sus redes sociales.
La noticia generó repercusión entre seguidores de distintas generaciones, que recordaron el aporte del artista a una de las bandas más representativas de la música disco.
Una carrera marcada por el éxito internacional
Antes de alcanzar la fama mundial, Willis comenzó su formación artística cantando en el coro de la iglesia bautista dirigida por su padre. Posteriormente estudió actuación y danza, lo que le permitió participar en producciones de Broadway como The Wiz.
Su carrera dio un giro cuando el productor francés Jacques Morali lo convocó para encabezar un nuevo proyecto musical que más tarde se convertiría en Village People.
Como vocalista principal y compositor, participó en algunos de los mayores éxitos del grupo, entre ellos YMCA, Macho Man, In the Navy y Go West, canciones que trascendieron generaciones y consolidaron el éxito internacional de la banda.
La historia detrás de YMCA
En 1980, durante el rodaje de la película Can't Stop the Music, Willis se alejó del grupo, aunque regresó brevemente tres años más tarde.
Tiempo después protagonizó una disputa judicial por los derechos de autor de sus composiciones, proceso que le permitió recuperar el control de parte de su obra antes de reincorporarse oficialmente a Village People en 2017.
A lo largo de los años, YMCA fue adoptada por la comunidad LGBTQ+ como uno de sus himnos más representativos. Sin embargo, Willis sostuvo en reiteradas oportunidades que la canción no había sido escrita con ese propósito, una postura que generó diferencias con otros integrantes de la banda, quienes sí consideraban que la letra contenía un doble sentido.