Judeline regresa con “Besito”, un nuevo single que la muestra en una de sus facetas más seductoras. La canción es un electro-pop brillante y nocturno que convierte un beso en una fantasía llena de deseo, purpurina y recuerdos que se quedan en la piel mucho después de que termine la noche.
Judeline apuesta por el electro-pop en "Besito"
La cantante española, quien este año fue parte de Lollapalooza Argentina, vuelve con “Besito, una luminosa canción electro-pop que retrata la intensidad de esos encuentros que parecen durar para siempre.
Producida por Lil Chick, Sacha Rudy, PHIL, Tuiste y Gese Da O, “Besito” nos transporta a un escenario de amaneceres junto al mar, cuerpos que se buscan y emociones que se viven con intensidad. Con un estribillo inmediato y una energía coqueta, el sencillo captura ese instante eléctrico que queda suspendido en la memoria.
Crecimiento
El lanzamiento llega en un momento de consolidación para Judeline, una de las voces más interesantes de la nueva música española. Con 23 años, la artista nacida en Jerez de la Frontera y criada en Barbate, Cádiz, ha logrado llamar la atención de la crítica internacional gracias a una propuesta que fusiona pop, electrónica, flamenco, R&B, trap y sonidos urbanos contemporáneos.
Su álbum debut, “Bodhiria”, fue reconocido con tres nominaciones a los Latin Grammy y recibió elogios de medios como Pitchfork, Rolling Stone, Billboard, Variety, NPR y The New York Times. Además, la artista firmó con Interscope Records, sello que reúne a figuras como Billie Eilish, Lana Del Rey y Kendrick Lamar.
En los últimos años, Judeline ha compartido escenario con artistas como J Balvin, Duki, Tainy y Dellafuente, además de presentarse en festivales internacionales como Coachella, Primavera Sound, We Love Green y Dour Festival. También fue distinguida en los MME Awards 2025, donde obtuvo tanto el MME Award como el Public Choice Award.
Algunos de sus conocidos éxitos son “Canijo”, “2+1”, “Mangata”, “INRI”, “Zarcillos de Plata”, “Tú et moi” y “Chica de Cristal”.
Entre la vulnerabilidad de “Pequeñita!” y la energía etérea de “Besito”, Judeline continúa trazando las coordenadas de una nueva etapa donde cada canción parece capturar una emoción distinta. Un universo en expansión donde la nostalgia, el deseo y la libertad conviven bajo una misma mirada que reafirma su lugar como una de las artistas europeas con mayor proyección internacional de su generación.
Recorrido
Judeline (Lara Fernández Castrelo) es una artista visionaria lista para redefinir el panorama musical global. Originaria del pequeño pueblo de Caños de Meca (Andalucía, España), encarna la esencia del futuro de la música.
Con una visión profundamente arraigada en su herencia local, pero sin límites en su atractivo global, la música de Judeline trasciende los géneros, fusionando elementos del pop y la música electrónica con influencias tradicionales, cautivando a audiencias de todo el mundo.
Su álbum debut, “Bodhiria” (Interscope, 2024), fue producido por sus colaboradores habituales Tuiste y Mayo, junto a miembros del colectivo Russia IDK como Rusowsky, Drummie y Ralphie Choo, además de Rob Bisel (SZA, Tate McRae).
“Bodhiria” fue aclamado por la prensa internacional (Pitchfork, Rolling Stone, The Fader, Billboard, The New York Times, NPR, Variety, Remezcla, etc.) y adoptado por los fans, acumulando más de 80 millones de reproducciones en las distintas plataformas.
El álbum también recibió tres nominaciones en los Premios Latin Grammy 2025 como Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum y Mejor Canción Alternativa por su canción “Joropo”.
Después de acompañar a J Balvin en su gira europea de estadios en 2024, Judeline lanzó su propio Bodhiria Tour a principios de 2025, agotando las entradas en más de 15 shows por toda España y presentándose en los principales festivales internacionales, tales como el Coachella Valley Music & Arts Festival (Estados Unidos), Primavera Sound Barcelona (España), We Love Green (Francia) y Dour Festival (Bélgica), entre otros.
En febrero de 2026, encabezó sus primeros conciertos en grandes estadios en el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, y en marzo de este año fue parte de Lollapalooza Argentina, tal como lo reseñó El Litoral.
En 2025 presentó “Verano Saudade”, su nuevo EP: una colección de cinco colaboraciones internacionales que transitan entre el último atardecer del verano y la primera brisa del otoño. En este proyecto, Judeline reflexiona sobre la nostalgia, el deseo de revivir lo ya vivido, el paso del tiempo y la pérdida de la juventud.
Manteniéndose fiel a su espíritu experimental, explora nuevos territorios sonoros a través de diferentes géneros: bossa nova junto a Dellafuente, funk carioca con MC Morena, bachata con Amaia, afrobeat con Pa Salieu y sonidos de club con Sega Bodega.
Un EP que rompe barreras -tanto lingüísticas, al incluir letras en francés, portugués, inglés y español, como estilísticas-, reforzando aún más la proyección internacional de una artista decidida a expandir los límites de su propio universo sonoro con una visión contemporánea y sin etiquetas.