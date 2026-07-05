La muerte del Indio Solari dejó un vacío inmenso entre sus seres queridos y el público que lo siguió durante décadas. En ese sentido, a pesar de que los días pasan, las expresiones de cariño en redes sociales no cesan y este domingo 5 de julio, al cumplirse un mes de su partida, la familia del músico conmovió con un sentido posteo.
"Te amamos tanto…": la familia del Indio Solari publicó una foto inédita del artista
Virginia Mones Ruiz y Bruno Solari recordaron al cantante con un sentido posteo en redes sociales, que rápidamente se llenó de mensajes de cariño.
La publicación comenzó con una referencia a las últimas fotografías que le tomaron al artista, apenas un día antes de su fallecimiento.
"Jueves 4 de junio a la tardecita", escribieron junto a las imágenes tomadas por Gastón Daus, uno de sus colaboradores más cercanos. En las postales se lo ve en el jardín de su casa, con sus clásicos lentes oscuros, una camisa, saco, suéter y el bastón que lo acompañó durante los últimos años como consecuencia del Parkinson.
Otra de las fotografías muestra al cantante junto a un árbol de hojas rojas caídas sobre el césped, una escena simple pero cargada de simbolismo. Esa imagen ya había sido difundida poco después de su fallecimiento, aunque esta vez volvió a cobrar fuerza al formar parte del homenaje que prepararon sus familiares.
El mensaje que acompañó las fotos fue breve, pero emotivo. "Te amamos tanto viejito... V y B", escribieron, en referencia a Virginia Mones Ruiz, su compañera de vida durante 45 años, y Bruno Solari, el hijo de ambos. La publicación no tardó en multiplicar las reacciones y recibió miles de "me gusta" junto a cientos de mensajes de afecto.
Entre los comentarios aparecieron figuras como Matías Martin y Benjamín Rojas, además de una gran cantidad de fanáticos que volvieron a recordar el legado del músico.
"Siempre presente"; "Que su música no pare nunca más"; "Gracias Viru y Bruno por compartirnos al Indio"; "Lo tenemos mucho más presente que antes. Los abrazamos con él", fueron algunos de los mensajes que reflejaron el cariño que sigue despertando su figura.