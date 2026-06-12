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“A la rebeldía no se renuncia”

El mensaje viral de Viru Solari, a una semana de la muerte del Indio

Con un video en redes sociales, Virginia Mones Ruiz agradeció al “amado público”, los bomberos y sus vecinos, entre una larga lista de personas que la acompañaron a ella y su hijo Bruno en las horas más difíciles.

Viru, la eterna compañera del Indio.Viru, la eterna compañera del Indio.
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A una semana de la muerte de Carlos 'Indio' Solari, su esposa Virginia Mones Ruiz, conocida por todos como Viru, rompió el silencio con un mensaje cargado de emoción y gratitud dirigido a los miles de seguidores que acompañaron a la familia durante los días más difíciles.

La publicación apareció en las redes oficiales del histórico cantante y mostró a Viru hablando frente a cámara, en una intervención que rápidamente conmovió a fanáticos de todo el país. Fue la primera vez que tomó la palabra públicamente desde el fallecimiento del cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ocurrido el pasado 5 de junio.

Una lista "interminable"

Durante el video, la mujer que compartió más de cuatro décadas junto al músico agradeció el acompañamiento recibido por ella y por su hijo, Bruno Solari. “Tenemos una lista interminable de personas a quienes queremos agradecer”, expresó al comenzar su mensaje.

Argentine singer Carlos Alberto Solari, known as Indio Solari, performs in Olavarria, Buenos Aires province, Argentina, March 11, 2017. Solari died at the age of 77 on June 5, 2026, according to local media. REUTERS/Agustin MarcarianEl Indio murió el 5 de junio.

A lo largo de su intervención, Viru recordó a amigos cercanos, colaboradores, familiares y profesionales que estuvieron presentes en los momentos más complejos.

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También destacó el trabajo de quienes participaron en la organización de la despedida pública del artista -destacando la labor de los bomberos- y reconoció el apoyo recibido por distintas instituciones durante esos días de profunda tristeza.

Sin embargo, el tramo más emotivo llegó al final, cuando se dirigió directamente a los seguidores del Indio. Allí valoró el respeto, el cariño y el compromiso que demostraron durante las multitudinarias despedidas realizadas tras conocerse la noticia de su muerte.

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“Gracias a ustedes, su amado público, que nunca dejó de acompañarlo”, expresó con visible emoción.

Antes de concluir, Viru dejó una frase que rápidamente comenzó a replicarse en las redes sociales y que muchos interpretaron como una síntesis del espíritu que caracterizó al artista a lo largo de toda su carrera.

"A la rebeldía no se renuncia"

“Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”, afirmó.

(260607) -- VILLA DOMINICO, 7 junio, 2026 (Xinhua) -- Personas reaccionan frente al féretro con los restos del músico argentino, Carlos "Indio" Solari, durante el funeral público para despedir al artista, en el Polideportivo Gatica, en la ciudad de Villa Domínico, Argentina, el 7 de junio de 2026. Cientos de miles de seguidores del músico de rock, Carlos Alberto "Indio" Solari protagonizaron el domingo una multitudinaria movilización popular para despedir al artista, fallecido el viernes 5 de junio de 2026 a los 77 años de edad. (Xinhua/Marcos Brindicci) (mz) (oa) (ah)El funeral del Indio en Villa Domínico fue masivo.

Las palabras resonaron especialmente entre los seguidores del músico, que durante la última semana protagonizaron multitudinarias muestras de afecto en distintos puntos del país. La despedida popular reunió a cientos de miles de personas y confirmó la enorme dimensión cultural y emocional que el Indio Solari construyó a lo largo de décadas.

La frase elegida por Viru no solo funcionó como un mensaje de agradecimiento, sino también como una invitación a mantener vivo el legado de uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino.

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