A una semana de la muerte de Carlos 'Indio' Solari, su esposa Virginia Mones Ruiz, conocida por todos como Viru, rompió el silencio con un mensaje cargado de emoción y gratitud dirigido a los miles de seguidores que acompañaron a la familia durante los días más difíciles.
El mensaje viral de Viru Solari, a una semana de la muerte del Indio
Con un video en redes sociales, Virginia Mones Ruiz agradeció al “amado público”, los bomberos y sus vecinos, entre una larga lista de personas que la acompañaron a ella y su hijo Bruno en las horas más difíciles.
La publicación apareció en las redes oficiales del histórico cantante y mostró a Viru hablando frente a cámara, en una intervención que rápidamente conmovió a fanáticos de todo el país. Fue la primera vez que tomó la palabra públicamente desde el fallecimiento del cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ocurrido el pasado 5 de junio.
Una lista "interminable"
Durante el video, la mujer que compartió más de cuatro décadas junto al músico agradeció el acompañamiento recibido por ella y por su hijo, Bruno Solari. “Tenemos una lista interminable de personas a quienes queremos agradecer”, expresó al comenzar su mensaje.
A lo largo de su intervención, Viru recordó a amigos cercanos, colaboradores, familiares y profesionales que estuvieron presentes en los momentos más complejos.
También destacó el trabajo de quienes participaron en la organización de la despedida pública del artista -destacando la labor de los bomberos- y reconoció el apoyo recibido por distintas instituciones durante esos días de profunda tristeza.
Sin embargo, el tramo más emotivo llegó al final, cuando se dirigió directamente a los seguidores del Indio. Allí valoró el respeto, el cariño y el compromiso que demostraron durante las multitudinarias despedidas realizadas tras conocerse la noticia de su muerte.
“Gracias a ustedes, su amado público, que nunca dejó de acompañarlo”, expresó con visible emoción.
Antes de concluir, Viru dejó una frase que rápidamente comenzó a replicarse en las redes sociales y que muchos interpretaron como una síntesis del espíritu que caracterizó al artista a lo largo de toda su carrera.
"A la rebeldía no se renuncia"
“Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”, afirmó.
Las palabras resonaron especialmente entre los seguidores del músico, que durante la última semana protagonizaron multitudinarias muestras de afecto en distintos puntos del país. La despedida popular reunió a cientos de miles de personas y confirmó la enorme dimensión cultural y emocional que el Indio Solari construyó a lo largo de décadas.
La frase elegida por Viru no solo funcionó como un mensaje de agradecimiento, sino también como una invitación a mantener vivo el legado de uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino.