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El último adiós al Indio Solari: "Que su música no pare nunca más", pidió su familia tras el velatorio

A través de un emotivo comunicado en redes sociales, los allegados al exlíder de Los Redondos agradecieron la masiva y ordenada movilización de cerca de un millón de fieles que se acercaron al Polideportivo de Villa Domínico.

El último adiós al Indio Solari. Foto: Reuters.El último adiós al Indio Solari. Foto: Reuters.
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Horas después de que se cerraran las puertas del Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico, la familia del Indio Solari publicó un comunicado en el que expresó su agradecimiento a quienes organizaron el velatorio y a los miles de fanáticos que se acercaron a Avellaneda a despedir al cantante y exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

Según el comunicado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la despedida terminó oficialmente alrededor de las 4:30 am de este lunes 8 de junio, tras un pedido de la familia del músico.

(260606) -- BUENOS AIRES, 6 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 5 de junio de 2026 de personas reuniéndose para despedir al músico argentino Carlos "Indio" Solari en la Avenida de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. El popular cantante de rock argentino, Carlos "Indio" Solari, murió el viernes a los 77 años de edad en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, informó la prensa local. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (da)El último adiós al Indio Solari. Foto: Xinhua.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, comienza el comunicado oficial difundido a través del Instagram oficial del Indio Solari.

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La despedida duró aproximadamente 18 horas y asistieron alrededor de un millón de seguidores que viajaron desde distintas partes de Argentina. El mensaje destacó la tranquilidad y el respeto de los ricoteros frente a este evento.

"Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord", agradecieron.

El comunicado de la familia del Indio Solari.El comunicado de la familia del Indio Solari.

Detalles del comunicado

"Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida", lamentó.

Por último, pusieron el foco sobre los deseos del músico: "Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba".

"Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más", cerraron.

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