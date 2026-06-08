Tristeza en Avellaneda

El último adiós al Indio Solari: "Que su música no pare nunca más", pidió su familia tras el velatorio

A través de un emotivo comunicado en redes sociales, los allegados al exlíder de Los Redondos agradecieron la masiva y ordenada movilización de cerca de un millón de fieles que se acercaron al Polideportivo de Villa Domínico.