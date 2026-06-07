Multitudinario homenaje

Estiman un millón de fanáticos en el velatorio del Indio Solari, que podría extenderse otro día

La despedida del cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Villa Domínico desborda de gente y, hasta el momento, se contabilizaron 15.000 personas por hora.