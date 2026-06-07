#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Multitudinario homenaje

Estiman un millón de fanáticos en el velatorio del Indio Solari, que podría extenderse otro día

La despedida del cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Villa Domínico desborda de gente y, hasta el momento, se contabilizaron 15.000 personas por hora.

Se mantienen filas de varias cuadras para pasar cerca del féretro del cantante. Foto: ReutersSe mantienen filas de varias cuadras para pasar cerca del féretro del cantante. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El homenaje al Indio Solari, en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico, se mantenía este domingo con una incesante concurrencia, que podría llegar al millón de fanáticos, según los datos aportados por la organización por altoparlante en el lugar.

Además, fuentes del entorno del cantante informaron que el velorio seguirá abierto "hasta que entren todos".

Por el momento, la despedida del líder de Los Redondos contabiliza alrededor de 15.000 personas por hora y se rumorea que el evento se extendería otro día, por la enorme cantidad de gente que aguarda para ingresar a la capilla ardiente.

Desde la seguridad que se encuentra en el predio, pidieron que, en lo posible, los seguidores no dejen más objetos porque "no hay prácticamente más lugar", en el sitio donde descansan los restos del artista fallecido el pasado viernes a los 77 años.

Por su parte, la familia de Solari agradeció a los fanáticos por el acompañamiento en la despedida y pidió continuar el velatorio "en paz", y recordaron que habrá "lugar" para que todos puedan dar su adiós.

(260607) -- VILLA DOMINICO, 7 junio, 2026 (Xinhua) -- Personas reaccionan durante el funeral público para despedir al músico argentino, Carlos "Indio" Solari, en el Polideportivo Gatica, en la ciudad de Villa Domínico, Argentina, el 7 de junio de 2026. Cientos de miles de seguidores del músico de rock, Carlos Alberto "Indio" Solari protagonizaron el domingo una multitudinaria movilización popular para despedir al artista, fallecido el viernes 5 de junio de 2026 a los 77 años de edad. (Xinhua/Marcos Brindicci) (mz) (oa) (ah)Masivo funeral público para despedir al "Indio" Solari, en Villa Domínico. Xinhua

Desde las primeras horas de la mañana la concurrencia a la zona fue incesante y, hasta la tarde noche, se mantienen filas de varias cuadras para pasar cerca del féretro del cantante.

Mirá también"Se fue sin sufrimiento": cómo fueron los últimos momentos del Indio Solari

“La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno”, indicaron sus allegados en un nuevo comunicado difundido en la cuenta oficial del músico.

Asimismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que su gestión trabaja para garantizar una despedida ordenada y masiva, luego de que la Nación rechazara la posibilidad de realizar el funeral en el Congreso.

Axel Kicillof.El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En ese contexto, remarcó que sigue de cerca el desarrollo de la jornada y, en declaraciones a la prensa expresó su conmoción por la muerte del histórico cantante y se definió como “un ricotero más”.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Buenos Aires
Arte Música Teatro
Axel Kicillof
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro