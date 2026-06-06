La noticia paralizó al país y tiñó de luto a varias generaciones: Carlos Alberto "El Indio" Solari, el máximo ídolo del rock argentino, falleció este viernes por la madrugada a los 77 años.
"Se fue sin sufrimiento": cómo fueron los últimos momentos del Indio Solari
El líder de Los Redondos falleció en su casa de Parque Leloir. Los resultados de la autopsia, la intimidad de su última noche y cómo será la despedida en Avellaneda.
El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó este mundo en su mítica propiedad de Parque Leloir, el lugar que alguna vez bautizó como su "pequeño resort". Sin embargo, dentro del inmenso dolor que genera su partida, su entorno más íntimo aportó un manto de paz: "Se fue sin sufrimiento".
Una cena familiar y el ritual de la medianoche
La última noche del Indio reflejó fielmente la esencia que mantuvo durante toda su vida. Fiel a sus arraigados hábitos nocturnos, el jueves 4 de junio el músico compartió una cena en su casa junto a su familia y su equipo de trabajo más cercano, a quienes consideraba parte de su propia sangre. Tras una velada amena, Solari se dispuso a cumplir con su rutina indispensable.
"Él vivía de noche. Solía ir y meterse a la pileta a leer, escribir, componer o escuchar su música", revelaron fuentes cercanas. Esa madrugada no fue la excepción.
El Indio se dirigió en soledad hacia su piscina de aguas termales, un espacio terapéutico clave que utilizaba de manera habitual para mitigar los dolores físicos causados por el mal de Parkinson, enfermedad con la que batallaba desde hacía años.
El hallazgo y la confirmación médica
El desenlace se conoció a la mañana siguiente. Entre las 7:20 y las 7:40 del viernes, una de las empleadas de la casa notó su ausencia y se dirigió a la zona de la piscina, sabiendo que era su refugio predilecto.
Allí lo encontró flotando boca abajo. De inmediato, junto a la esposa del cantante y una tercera persona, lograron retirar el cuerpo y convocaron a una ambulancia, que arribó en apenas tres minutos. A pesar de las maniobras de reanimación, ya no había nada que hacer.
Para llevar tranquilidad a los millones de fanáticos y disipar dudas, la justicia ordenó la correspondiente autopsia a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2 de Ituzaingó. El resultado forense fue contundente: el Indio sufrió un ataque cerebrovascular (ACV) fulminante cerca de las 3 de la mañana.
El informe médico destacó que no se halló agua en sus pulmones, lo que descarta el ahogamiento y confirma que el deceso se produjo de forma instantánea y sin padecimiento previo.
El último adiós al mito en Avellaneda
La partida del Indio Solari abre paso a la inmortalidad de su obra, y sus fieles seguidores ya se preparan para rendirle tributo. El velatorio oficial se llevará a cabo este domingo a partir de las 11:00 horas en el microestadio Gatica, ubicado dentro del Parque Domínico (oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador), en el partido bonaerense de Avellaneda.
Ante la masiva movilización que se prevé para despedir al comandante de la mayor de las misas ricoteras, las autoridades ya coordinan un fuerte operativo de seguridad en el predio de la avenida Mitre para garantizar que el último adiós se desarrolle en paz.