El impacto de la noticia sacude las fibras más íntimas de la cultura popular argentina. Tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Alberto "El Indio" Solari, el sur del conurbano bonaerense se prepara para recibir la manifestación de dolor y agradecimiento más masiva de las últimas décadas. Las autoridades locales ratificaron que el velatorio público de la leyenda del rock nacional se llevará a cabo en las instalaciones del Polideportivo Municipal "José María Gatica", ubicado en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda.
Cómo es el Polideportivo Gatica de Avellaneda, el lugar elegido para el velatorio del Indio Solari
El complejo cubierto de Villa Domínico albergará el velatorio público del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Su infraestructura moderna y su ubicación estratégica son claves para contener a una multitud histórica.
Se trata de un predio moderno y completamente techado, seleccionado minuciosamente por sus ventajas logísticas para organizar los accesos y garantizar la contención de los miles de fanáticos que ya comenzaron a movilizarse desde distintos puntos del país, incluida una importante delegación de seguidores santafesinos que planifican el traslado en las próximas horas.
Un microestadio adaptado para grandes convocatorias
El Polideportivo "José María Gatica" está emplazado dentro del Parque de los Derechos del Trabajador y se consolidó en los últimos años como uno de los complejos estatales más significativos del sur provincial bonaerense. Su estructura principal funciona como un microestadio cerrado, una característica técnica indispensable para afrontar un operativo de seguridad civil de esta magnitud bajo condiciones climáticas controladas.
El recinto cuenta con una infraestructura renovada recientemente por el municipio de Avellaneda, donde habitualmente se desarrollan competencias de básquet, vóley y futsal de alta competencia, además de actividades comunitarias cotidianas. Esta amplitud de las naves principales permite trazar pasillos vallados de circulación continua para evitar aglomeraciones en los sectores internos adyacentes a la capilla ardiente.
Accesibilidad y entorno: las claves logísticas del predio
Uno de los factores determinantes para la designación de este espacio es su inmejorable conectividad vial y ferroviaria. El complejo se erige sobre la Avenida Bartolomé Mitre, la arteria troncal que articula el tránsito en esa zona del Gran Buenos Aires y facilita el arribo en transporte automotor.
Asimismo, la cercanía con las estaciones de la Línea Roca —específicamente los apeaderos de Villa Domínico y Bernal— asegura una vía de evacuación y llegada directa para quienes se trasladen desde la terminal de Constitución o la zona sur profunda. Alrededor del edificio cubierto se extiende un imponente pulmón verde que servirá de zona de amortiguación para las interminables filas que, según las previsiones de las fuerzas de seguridad, rodearán el predio durante toda la jornada.
El inicio de una despedida histórica
Mientras las inmediaciones del complejo deportivo comienzan a registrar vallados preventivos y el despliegue del personal sanitario y policial, la liturgia ricotera ya se hace sentir en Buenos Aires.
Para el resto de la jornada, diversas agrupaciones de seguidores convocaron de forma espontánea a un banderazo en el Obelisco porteño a modo de vigilia, antes de que las puertas del Polideportivo Gatica se abran formalmente al público para dar el último adiós al artista que marcó a fuego los corazones de varias generaciones.