La despedida de Carlos “Indio” Solari se realizará el domingo 7 de junio, en un lugar y horario que aún no fueron confirmados. La familia del músico comunicó la decisión a través de las redes sociales oficiales, donde también explicaron que el objetivo es permitir que seguidores que viajan desde distintos puntos del país puedan organizarse para asistir.
El último adiós al Indio Solari: cuándo será y qué lugares se evalúan
La familia del músico definió la fecha del homenaje y se espera la confirmación del espacio donde fanáticos y allegados podrán despedirlo.
El cantante falleció este jueves a los 77 años tras sufrir un accidente cerebrovascular, en el marco de un cuadro de Parkinson que atravesaba desde hacía tiempo.
Cuándo será la despedida
Según el comunicado difundido por su entorno, el homenaje tendrá lugar el domingo 7, mientras que el sábado se dará a conocer el sitio definitivo y el horario del encuentro.
“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora”, expresaron desde su cuenta oficial.
Las opciones que se evaluaron
Tras conocerse la noticia del fallecimiento, comenzaron a circular distintas alternativas para la despedida pública del artista. Entre ellas, surgió la posibilidad de realizar el velatorio en el Congreso Nacional, iniciativa impulsada por legisladores de distintos bloques.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó que, luego de consultas con el Ministerio de Seguridad, se resolvió que el edificio no cuenta con las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esa magnitud.
También trascendió que hubo conversaciones con clubes como Boca Juniors y Racing, aunque esas opciones quedaron descartadas con el correr de las horas.
La propuesta del Gobierno
Desde el Gobierno nacional, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, señaló que se ofreció el predio de Tecnópolis como posible espacio para el homenaje, aunque aclaró que aún no hubo confirmación por parte de la familia.
Según explicó, la organización del operativo de seguridad estaría a cargo de la Policía Federal en caso de concretarse allí.
Mientras tanto, seguidores del músico comenzaron a reunirse en distintos puntos del país para despedirlo. En Parque Leloir, donde residía el artista, y en Plaza de Mayo, fanáticos se acercaron para rendirle homenaje y acompañar el duelo colectivo.