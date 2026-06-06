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Se definió cuándo y dónde velarán al Indio Solari

Ya se había anunciado la jornada, pero restaban definir los detalles. Qué otras propuestas se barajaron.

El adiós en Plaza de Mayo este viernes. Crédito: REUTERS/Matias BagliettoEl adiós en Plaza de Mayo este viernes. Crédito: REUTERS/Matias Baglietto
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Carlos el “Indio” Solari, el reconocido cantante que en las últimas horas copó el foco del país tras su fallecimiento a los 77 años, finalmente será despedido en Parque Domínico, Avellaneda, Buenos Aires.

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Según informó el periodista Lucas Bertero y tras varios idas y vueltas, se conoció que el ícono del rock nacional será velado en una despedida pública que se llevará adelante este domingo 7 junio, luego de que se realizó un último adiós privado, anoche.

A drone view of fans of Argentine singer Carlos Alberto Solari, also known as Indio Solari, gathering at Plaza de Mayo for a tribute, on the day of his death, in Buenos Aires, Argentina, June 5, 2026. REUTERS/Matias BagliettoEl adiós en Plaza de Mayo este viernes. Crédito: REUTERS/Matias Baglietto

Recientemente, el círculo íntimo del músico modificó la fecha del acto “para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, mientras que la ubicación se especula desde el momento en que se conoció la lamentable noticia.

Las otras propuestas

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar la despedida.

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Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club, para realizar el velatorio en allí, pero finalmente esos espacios quedaron descartados.

A drone view of fans of Argentine singer Carlos Alberto Solari, also known as Indio Solari, gathering at Plaza de Mayo for a tribute, on the day of his death, in Buenos Aires, Argentina, June 5, 2026. REUTERS/Matias BagliettoEl adiós en Plaza de Mayo este viernes. Crédito: REUTERS/Matias Baglietto

La palabra de Nación

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio: "Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”. Según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal.

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