Proyecto de Ley

En homenaje al Indio Solari, “La Cultura Ricotera y el Pogo” podrían tener su propio Día Nacional

Tras la multitudinaria despedida de Carlos “Indio” Solari, que reunió a más de un millón de personas en Argentina, ingresó al Congreso un proyecto de ley para instituir el 5 de junio como Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo. La iniciativa busca reconocer el fenómeno cultural que trascendió la música y marcó a varias generaciones.