La conmoción que generó la muerte de Carlos “Indio” Solari sigue teniendo repercusiones en todo el país. A pocos días del fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ocurrido el 5 de junio de 2026, ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone instituir esa fecha como el “Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo”.
En homenaje al Indio Solari, “La Cultura Ricotera y el Pogo” podrían tener su propio Día Nacional
Tras la multitudinaria despedida de Carlos “Indio” Solari, que reunió a más de un millón de personas en Argentina, ingresó al Congreso un proyecto de ley para instituir el 5 de junio como Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo. La iniciativa busca reconocer el fenómeno cultural que trascendió la música y marcó a varias generaciones.
La iniciativa, registrada bajo el expediente 2688-D-2026, plantea que cada 5 de junio se recuerde al músico y, al mismo tiempo, se reconozca el fenómeno cultural construido alrededor de su obra, una de las expresiones más significativas de la cultura popular argentina de las últimas décadas.
Según establece el artículo primero del proyecto, se busca instituir la fecha “en homenaje a Carlos Alberto ‘Indio’ Solari y a su legado artístico y cultural”. Además, invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la propuesta y desarrollar actividades conmemorativas.
“Un sentimiento popular profundo”
La presentación se produjo apenas días después del multitudinario funeral público del artista, que convocó a más de un millón de personas en una de las mayores manifestaciones populares vinculadas a una figura cultural en la historia reciente del país.
Al anunciar la iniciativa, el diputado nacional Esteban Paulón sostuvo que la cultura ricotera y el pogo son “expresiones populares muy arraigadas en la cultura de cantidad de generaciones en Argentina”. También remarcó que para muchos argentinos la música del Indio fue parte de “la banda sonora” de distintas etapas de sus vidas y que logró condensar “un sentimiento popular profundo”.
El proyecto pone el foco en la dimensión cultural del fenómeno generado alrededor de Solari. En sus fundamentos señala que el músico “constituye una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina” y que su obra trascendió ampliamente el ámbito musical para convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para varias generaciones.
La iniciativa destaca que tanto durante su paso por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en su carrera posterior —primero como solista y luego acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado—, Solari desarrolló una propuesta artística caracterizada por la riqueza poética de sus letras, la profundidad metafórica y una mirada crítica sobre diversos aspectos de la realidad social.
Para los impulsores del proyecto, el legado del artista excede largamente la producción musical. El texto sostiene que alrededor de sus canciones se fue conformando una identidad colectiva conocida popularmente como “cultura ricotera”, integrada por prácticas, símbolos, lenguajes y formas de encuentro que lograron mantenerse vigentes durante décadas.
El pogo: “una experiencia social y cultural única”
“La cultura ricotera constituye una experiencia social y cultural única en la historia argentina reciente”, afirma el proyecto. Según el documento, se trata de una comunidad diversa e intergeneracional que encontró en las letras, los recitales y los espacios de encuentro formas de identificación colectiva, pertenencia y construcción de sentidos compartidos.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el reconocimiento del pogo como una manifestación cultural propia.
Los fundamentos señalan que los recitales de Los Redondos y posteriormente los conciertos del Indio dieron lugar a algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina, donde miles de personas compartieron una experiencia que trascendió el espectáculo artístico.
En ese sentido, el texto define al pogo como uno de los símbolos más reconocibles de la cultura ricotera, asociado a la celebración comunitaria de la música, la identidad compartida y el encuentro popular.
Para reforzar esa caracterización, el proyecto cita la definición elaborada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), que describe al pogo como un “baile ritual armado por saltos incesantes en un mismo lugar y hacia los costados con empujones y choques”, destacando su carácter colectivo y festivo.
Los fundamentos sostienen que, en Argentina, esta práctica adquirió una identidad particular vinculada a la obra del Indio Solari y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “El pogo trascendió su definición original para convertirse en una expresión identitaria propia”, señala el documento.
Paulón afirmó que la magnitud de la despedida al músico evidenció la profundidad del fenómeno cultural construido en torno a su figura. Según expresó, la movilización popular registrada durante el funeral mostró “lo que trascendió la cultura del Indio”, reflejando un sentimiento compartido por distintas generaciones.
La propuesta aclara que no busca únicamente homenajear al artista, sino también reconocer a las comunidades de seguidores que durante décadas mantuvieron vivo ese legado. “Se trata de reconocer una manifestación cultural genuinamente argentina, construida desde la participación popular y consolidada como parte del patrimonio simbólico de nuestra sociedad”, argumenta el texto.
La elección del 5 de junio responde a la fecha del fallecimiento de Carlos Alberto Solari y apunta a mantener viva la memoria de quien dejó una huella profunda en la música nacional.
De aprobarse la iniciativa, cada año la Argentina contará con una jornada destinada a recordar no sólo a uno de los artistas más influyentes de su historia reciente, sino también a un fenómeno cultural que continúa vigente en millones de seguidores.