Tras una multitudinaria despedida en el Polideportivo José María Gatica, los restos de Carlos "Indio" Solari fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús para su cremación, respetando los deseos y voluntad de la mítica leyenda del rock.
Último adiós al músico
Tras el velatorio masivo, trasladaron los restos del Indio Solari a Lanús
El círculo íntimo del cantante realizará una ceremonia privada en el cementerio municipal, a la espera de la autorización del Juzgado de Garantías de Morón para proceder a la cremación del cuerpo.
Trasladaron los restos del Indio Solari a Lanús. Foto: Reuters.
Tras el velatorio masivo en el Polideportivo José María Gatica. Foto: Xinhua.
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La familia aún espera la autorización de la Justicia para dar inicio a la cremación del cuerpo del cantante. Faltan los testimoniales que dan cierre a la causa que está en manos del juez Jorge Rodríguez, del Juzgado de Garantías N°5 de Morón.
De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, la familia del artista y su círculo más cercano a ella tendrán una última ceremonia, íntima y privada, durante la tarde de este martes en el Cementerio de Lanús.
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