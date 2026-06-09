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Tras el velatorio masivo, trasladaron los restos del Indio Solari a Lanús

El círculo íntimo del cantante realizará una ceremonia privada en el cementerio municipal, a la espera de la autorización del Juzgado de Garantías de Morón para proceder a la cremación del cuerpo.

Trasladaron los restos del Indio Solari a Lanús. Foto: Reuters.Trasladaron los restos del Indio Solari a Lanús. Foto: Reuters.
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Tras una multitudinaria despedida en el Polideportivo José María Gatica, los restos de Carlos "Indio" Solari fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús para su cremación, respetando los deseos y voluntad de la mítica leyenda del rock.

(260607) -- VILLA DOMINICO, 7 junio, 2026 (Xinhua) -- Personas reaccionan frente al féretro con los restos del músico argentino, Carlos "Indio" Solari, durante el funeral público para despedir al artista, en el Polideportivo Gatica, en la ciudad de Villa Domínico, Argentina, el 7 de junio de 2026. Cientos de miles de seguidores del músico de rock, Carlos Alberto "Indio" Solari protagonizaron el domingo una multitudinaria movilización popular para despedir al artista, fallecido el viernes 5 de junio de 2026 a los 77 años de edad. (Xinhua/Marcos Brindicci) (mz) (oa) (ah)Tras el velatorio masivo en el Polideportivo José María Gatica. Foto: Xinhua.

La familia aún espera la autorización de la Justicia para dar inicio a la cremación del cuerpo del cantante. Faltan los testimoniales que dan cierre a la causa que está en manos del juez Jorge Rodríguez, del Juzgado de Garantías N°5 de Morón.

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De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, la familia del artista y su círculo más cercano a ella tendrán una última ceremonia, íntima y privada, durante la tarde de este martes en el Cementerio de Lanús.

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