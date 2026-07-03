La actriz Susana Freyre murió este jueves en São Paulo, Brasil, a los 97 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que despidió a una de las figuras más destacadas de la escena artística nacional.
Murió Susana Freyre, reconocida actriz argentina, a los 97 años
La artista desarrolló una extensa carrera en el cine, el teatro y la televisión, trabajó en varios países de América Latina y recibió importantes distinciones por su trayectoria.
Nacida en Rosario el 5 de septiembre de 1929 con el nombre de Susana Guenola Zubiri, desarrolló una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Su carrera también se extendió a Brasil, México y Venezuela, donde consolidó un importante reconocimiento internacional.
Proyección internacional
A lo largo de varias décadas, Freyre construyó una destacada carrera artística que trascendió las fronteras argentinas. Su trabajo en diferentes países de América Latina le permitió convertirse en una de las actrices más reconocidas de su generación.
En 1964 recibió el Premio Cóndor de Plata a la Mejor Actriz por su interpretación en Paula cautiva, una de las actuaciones más recordadas de su carrera.
Sus trabajos en teatro, cine y televisión
Sobre los escenarios, debutó con Facundo en la Ciudadela, bajo la dirección de Orestes Caviglia. Más tarde integró los elencos de obras como El hombre de mundo, presentada en el Teatro Nacional Cervantes junto a Esteban Serrador y Rosa Rosen, además de Así es la vida, El profesor, Gigí, Un domingo en Nueva York y Villa Verdi.
Durante su paso por Brasil, a comienzos de la década de 1960, protagonizó El milagro de Ana Sullivan junto a Maria Angela.
En el cine participó en películas como El canto del cisne, Las seis suegras de Barba Azul, Con el diablo en el cuerpo, La novia de la marina, ¿Por qué mintió la cigüeña?, La loca de la casa, Un ángel sin pudor, Mis amores en Río, Paula cautiva, Primero yo y La flor de la mafia.
Su trayectoria televisiva también fue extensa, con participaciones en producciones como Matrimonios y algo más, Teatro 13, Ciclo de teatro argentino, La buena gente, Enséñame a quererte, Mujeres en presidio, Un latido distinto, Un pueblo llamado infierno, Somos lo que somos, Eugenia, Todo tuyo, Cara a cara y Entre el amor y el poder.
Los reconocimientos a su trayectoria
En el plano personal, estuvo casada con el director Carlos Hugo Christensen, con quien compartió una parte importante de su vida y de su recorrido artístico.
En 2013, la Asociación Argentina de Actores y Actrices y el Honorable Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, un reconocimiento a su aporte al desarrollo de la cultura y las artes escénicas argentinas.
Con una carrera que atravesó distintas generaciones y escenarios, Susana Freyre dejó una huella en el espectáculo argentino y latinoamericano gracias a su trabajo en el teatro, el cine y la televisión.