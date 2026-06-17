La actriz estadounidense Daveigh Chase, reconocida a nivel internacional por haber interpretado a la inquietante Samara Morgan en la película de terror "La Llamada" (The Ring) y por haberle prestado su voz al entrañable personaje de Lilo en el clásico de Disney "Lilo & Stitch", falleció este martes a los 35 años en la ciudad de Los Ángeles.
Murió a los 35 años Daveigh Chase, la actriz de "La Llamada" y la voz de Lilo
La exestrella infantil falleció en Los Ángeles debido a complicaciones de salud. Logró el reconocimiento mundial por interpretar a Samara Morgan y por darle vida al recordado personaje de Disney.
La triste noticia fue confirmada de manera exclusiva por el medio especializado en celebridades TMZ. Según declaraciones de su pareja, Roy Hernandez, el deceso de la joven artista se produjo a causa de un cuadro severo de meningitis y una posterior infección en la sangre, lo que desencadenó problemas sépticos que provocaron una falla generalizada en su organismo.
Asimismo, allegados a la actriz detallaron que Chase había sido ingresada en un hospital californiano a comienzos de este mes debido a un cuadro de desnutrición.
Una carrera marcada por grandes éxitos
Nacida en 1990, Daveigh Chase experimentó el éxito en la industria cinematográfica de Hollywood desde muy temprana edad. Su gran salto a la fama se consolidó en el año 2002 cuando fue seleccionada por la compañía Disney para ponerle la voz a la pequeña hawaiana Lilo en el largometraje animado "Lilo & Stitch" y sus posteriores adaptaciones televisivas.
Ese mismo período profesional incluyó su participación en el doblaje estadounidense de la galardonada cinta japonesa "El viaje de Chihiro", donde interpretó a la protagonista Chihiro Ogino.
Sin embargo, para los fanáticos del género de terror, su figura quedó grabada de forma indeleble gracias a su actuación en "La Llamada" (2002).
Con apenas 12 años, Chase asumió el rol de Samara Morgan, la perturbadora niña del pozo que atemorizaba a través de una cinta de video VHS, una interpretación de culto que la llevó a consagrarse con el premio a la "Mejor Villana" en los MTV Movie Awards de esa temporada.
Su paso por la televisión y últimos años
Más allá de sus roles cinematográficos más icónicos, la actriz desarrolló una sólida carrera en la pantalla chica. A partir de 2006, formó parte del elenco estable de la prestigiosa serie dramática de HBO "Big Love", una producción centrada en una familia mormona polígama. Allí encarnó al personaje de Rhonda Volmer a lo largo de 32 episodios durante las cinco temporadas que duró la emisión.
Su extenso historial de créditos frente a las cámaras también sumó apariciones en títulos reconocidos de la cultura popular como la película "Donnie Darko", "Beethoven 5", y series de amplia audiencia televisiva entre las que destacan "Sabrina, la bruja adolescente", "ER Emergencias" y "Mercy".
Tras conocerse el trágico desenlace de su vida a los 35 años, su entorno familiar inició una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe para solventar los gastos derivados de su sepelio.