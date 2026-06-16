El domingo

Murió Anne Schedeen, la inolvidable Kate Tanner de "ALF", a los 77 años

La actriz que interpretó a la madre de la familia Tanner en la popular comedia de los años 80 fue despedida por su familia con un emotivo mensaje. Su carrera abarcó más de cuatro décadas en televisión y cine, pero su papel en “ALF” la convirtió en un ícono para varias generaciones.