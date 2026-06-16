La televisión internacional despide a una de sus figuras más entrañables. Anne Schedeen, la actriz estadounidense que interpretó a Kate Tanner en la exitosa serie “ALF”, falleció este domingo a los 77 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de una publicación en redes sociales en la que la recordaron como una mujer creativa, apasionada y profundamente querida por quienes la conocieron.
Murió Anne Schedeen, la inolvidable Kate Tanner de "ALF", a los 77 años
La actriz que interpretó a la madre de la familia Tanner en la popular comedia de los años 80 fue despedida por su familia con un emotivo mensaje. Su carrera abarcó más de cuatro décadas en televisión y cine, pero su papel en “ALF” la convirtió en un ícono para varias generaciones.
“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, expresaron sus seres queridos. “Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella”, añadieron.
Una despedida cargada de afecto
El mensaje difundido por la familia destacó el espíritu vital de la actriz y evocó una de sus frases favoritas: “Siempre estoy contigo”. Según sus allegados, su presencia perdurará a través de los recuerdos, las obras de arte, las carcajadas compartidas y las múltiples expresiones creativas que marcaron su vida.
La despedida también incluyó una invitación simbólica para quienes la admiraban: “Brindemos con un margarita en su honor”.
Por su parte, su representante, Tom Markley, presidente de Metropolitan Talent Agency, lamentó la pérdida y la definió como “una verdadera artista y amiga”, destacando que era una persona “única en su clase”.
Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la causa de su fallecimiento.
Una trayectoria en televisión y cine
Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, comenzó a estudiar actuación desde muy pequeña y dio sus primeros pasos en el Portland Civic Theatre. Más adelante trabajó en producciones teatrales en Hawái antes de trasladarse a Nueva York y posteriormente a Los Ángeles para desarrollar su carrera profesional.
Su debut televisivo llegó en 1974 con una participación en “The Six Million Dollar Man” (“El hombre nuclear”). A partir de allí acumuló apariciones en numerosas series populares de las décadas de 1970, 1980 y 1990, entre ellas “La mujer biónica”, “The Incredible Hulk”, “Three’s Company”, “Cheers”, “Magnum P.I.”, “Se ha escrito un crimen” y “Judging Amy”.
También participó en diversas producciones cinematográficas, consolidando una carrera extensa y versátil en la industria del entretenimiento estadounidense.
Un papel inolvidable
Aunque trabajó durante décadas en televisión y cine, el personaje que la inmortalizó fue el de Kate Tanner en “ALF”. Entre 1986 y 1990 participó en los 103 episodios de la serie, interpretando a la madre de la familia que acogía en su hogar al extravagante extraterrestre proveniente del planeta Melmac.
La sitcom se convirtió en un fenómeno global y marcó a toda una generación de espectadores. En ese universo televisivo, Schedeen encarnó a una madre comprensiva, paciente y protectora, capaz de mantener el equilibrio familiar frente a las constantes ocurrencias del irreverente visitante extraterrestre.
Décadas después de su emisión original, “ALF” continúa siendo recordada como una de las comedias más emblemáticas de los años 80, y el personaje de Kate Tanner permanece asociado a la memoria afectiva de millones de televidentes.
Más allá de la pantalla
Anne Schedeen deja a su esposo Christopher Barrett, con quien compartió más de cinco décadas de matrimonio, además de su hija, otros familiares y sus perros rescatados. Su familia pidió que, en lugar de enviar flores, quienes deseen homenajearla realicen donaciones a Habitat for Humanity, una organización benéfica que apoyaba activamente.
Con su partida desaparece una de las figuras más reconocibles de una serie que trascendió generaciones y fronteras. Para millones de espectadores, Anne Schedeen seguirá siendo la madre que abrió las puertas de su casa a un extraterrestre llamado ALF y ayudó a convertirlo en una leyenda de la televisión.