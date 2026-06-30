Las autoridades médicas forenses de Los Ángeles difundieron el informe sobre la muerte de Daveigh Chase, la actriz reconocida por interpretar a Samara Morgan en La llamada y por prestar su voz al personaje de Lilo en Lilo & Stitch. El documento aportó nuevos datos sobre el estado de salud que atravesaba la artista antes de su fallecimiento.
Se conoció la causa de la muerte de la actriz que protagonizó “La llamada”
El informe forense de Los Ángeles detalló las causas del fallecimiento de Daveigh Chase y describió un cuadro de salud complejo previo a su muerte, además de severos problemas de adicción a las drogas.
Según el reporte forense, Chase murió a los 35 años tras afrontar un cuadro de salud complejo que se había agravado durante los últimos años.
El informe forense
De acuerdo con el documento firmado por la médica Martina Kennedy, la causa de muerte fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), acompañado por otras afecciones que complicaron su estado general.
El informe también señaló que la actriz presentaba un consumo crónico de múltiples sustancias, una situación que, según los forenses, contribuyó a deteriorar aún más su condición de salud.
Chase falleció el 16 de junio en un hospital de Los Ángeles, donde había sido internada debido a un severo cuadro de desnutrición.
Trayectoria
La actriz inició su carrera desde muy pequeña y alcanzó notoriedad internacional en 2002. Ese año dio voz a Lilo en la película animada Lilo & Stitch, papel que volvió a interpretar en la serie derivada.
También participó en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro, donde interpretó a Chihiro Ogino.
Ese mismo año alcanzó uno de los mayores éxitos de su carrera al interpretar a Samara Morgan en La llamada, adaptación estadounidense de la película japonesa Ringu. Su actuación la convirtió en una de las jóvenes promesas de Hollywood cuando apenas tenía 12 años.
Más adelante integró el elenco de la serie Big Love, donde interpretó a Rhonda Volmer entre 2006 y 2011. En 2009 retomó otro de sus personajes al protagonizar S. Darko: Un cuento de Donnie Darko.
Los últimos años
Tras participar en la película independiente Jack Goes Home en 2016, Chase se alejó de la actuación antes de cumplir los 30 años.
El texto difundido también señala que, luego de abandonar Hollywood, atravesó una difícil situación personal marcada por el consumo de sustancias, el distanciamiento de su familia y varios años de vida en situación de calle en el barrio de Skid Row, en Los Ángeles.
Por otra parte, otra versión difundida previamente indicó que la actriz había sido internada por un cuadro de desnutrición y que posteriormente sufrió meningitis, una infección en la sangre que derivó en sepsis y el colapso de sus órganos. Esa información había sido atribuida a su pareja y a publicaciones periodísticas previas.
La difusión del informe forense aportó nuevos elementos sobre las circunstancias de su fallecimiento, mientras continúa el interés por la historia de una actriz que alcanzó la fama desde muy joven y dejó una huella en el cine y la animación.