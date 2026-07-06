El mundo de la música pop internacional se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de la cantante y bailarina británica Lauren Bennett, a los 37 años.
Falleció la cantante británica Lauren Bennett a los 37 años
La artista murió de manera inesperada, según confirmaron sus compañeras de la banda G.R.L. Tuvo una destacada carrera en el pop tras su paso por el reality X Factor y dejó una hija de siete años.
La artista era ampliamente reconocida por haber formado parte de las agrupaciones femeninas Paradiso Girls y G.R.L., así como también por prestar su voz en el megahit global de 2011 "Party Rock Anthem", junto al dúo LMFAO. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su deceso.
La noticia de su inesperada muerte fue confirmada a través de un desgarrador comunicado emitido por sus compañeras de G.R.L. "Con gran tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Lauren", expresaron las integrantes de la banda en sus plataformas oficiales.
"Nuestros corazones están destrozados y no podemos empezar a expresar cuánto significaba para nosotras. Atesoraremos para siempre el amor, la risa y los innumerables recuerdos que nos dio. Descansa en paz, querida Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones. Tus hermanas, Em, Tash y P", concluye el texto.
De X Factor a las grandes ligas del pop
Nacida en Meopham, Kent (Inglaterra), Bennett comenzó su camino en la música desde muy joven. A los 14 años ya se presentaba en pubs y bares locales junto a una amiga, lo que la impulsó a inscribirse en el célebre reality de talentos X Factor, donde logró llegar a la etapa de los 12 finalistas antes de ser eliminada.
Esa visibilidad le abrió las puertas de la industria: fue convocada a una audición frente al productor Jimmy Iovine y a Robin Antin (creadora de las Pussycat Dolls) para formar parte de un nuevo proyecto.
A los 17 años, fue seleccionada y se mudó a Los Ángeles para integrar Paradiso Girls, quinteto que en 2009 alcanzó gran popularidad con el sencillo "Patron Tequila", en colaboración con Eve y Lil' Jon.
Éxitos globales y resiliencia musical
Tras la disolución de ese primer grupo, la carrera de Bennett sumó su hito más comercial en 2011 al colaborar en "Party Rock Anthem". El tema de LMFAO se convirtió en una de las canciones más escuchadas de la década y lideró los rankings de éxitos en todo el mundo. En paralelo, trabajó junto a figuras de la talla de will.i.am y CeeLo Green.
Posteriormente, se unió a G.R.L., formación con la que grabó el hit "Wild Wild Love" junto a Pitbull y la canción "Ugly Heart". La banda sufrió un duro golpe en 2014 tras el suicidio de una de sus integrantes, Simone Battle, lo que derivó en una separación temporal.
Durante ese tiempo, Bennett lanzó el tema solista "Hurricane", inspirado en concientizar sobre los problemas de salud mental. En 2016, el grupo se reformó como trío con Lauren a la cabeza, manteniéndose activo en los escenarios de forma intermitente durante los últimos años.
A Lauren Bennett le sobrevive su hija Harlow, de 7 años, fruto de su relación con el reconocido bailarín Kenny Wormald.