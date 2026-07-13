La muerte de Sam Neill conmocionó este lunes a la industria cinematográfica y a millones de espectadores en todo el mundo. El actor neozelandés, una de las figuras más reconocidas del cine de las últimas décadas gracias a su papel en Jurassic Park, falleció a los 78 años en Sídney, Australia.
Murió Sam Neill: el inolvidable protagonista de Jurassic Park
El actor neozelandés falleció este lunes en Sídney, según confirmó su familia. Reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, también construyó una destacada trayectoria en el cine, la televisión y el teatro
La noticia fue comunicada por su familia a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde señalaron que el deceso fue "repentino e inesperado" y que el intérprete murió acompañado por sus seres queridos. También aclararon que no estaba relacionado con el cáncer que había logrado superar meses atrás.
Un actor que trascendió a Jurassic Park
Aunque para varias generaciones su rostro quedó asociado al doctor Alan Grant, el paleontólogo que enfrentó dinosaurios en Jurassic Park (1993), la carrera de Sam Neill fue mucho más amplia. A lo largo de más de cinco décadas participó en más de 150 producciones entre cine y televisión, consolidándose como uno de los actores más versátiles surgidos de Oceanía.
Nacido el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, con el nombre Nigel John Dermot Neill, se trasladó junto a su familia a Nueva Zelanda cuando era niño. Durante su etapa escolar adoptó el nombre "Sam", con el que luego alcanzaría fama internacional.
Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Canterbury y dio sus primeros pasos en el teatro antes de incorporarse a la industria cinematográfica neozelandesa.
Su reconocimiento internacional comenzó a finales de la década de 1970, pero fue en los años noventa cuando alcanzó el estrellato gracias a Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg. El éxito de la película lo convirtió en una referencia del cine de aventuras y ciencia ficción, papel que retomó en varias secuelas de la franquicia, incluida Jurassic World Dominion, estrenada en 2022.
Sin embargo, su filmografía incluyó títulos de gran prestigio como El piano, de Jane Campion; La caza del Octubre Rojo, junto a Sean Connery; La posesión; En la boca del miedo y Horizonte final, además de participaciones destacadas en televisión como Peaky Blinders, Los Tudor y Apples Never Fall.
Su capacidad para alternar entre producciones independientes, dramas históricos, películas de terror y grandes superproducciones fue una de las características más valoradas de su carrera.
Una despedida inesperada y un legado que permanece
En 2023, Sam Neill reveló públicamente que padecía un linfoma de células T angioinmunoblástico, una forma poco frecuente de cáncer en la sangre. La enfermedad y el tratamiento quedaron reflejados en sus memorias, donde también compartió reflexiones sobre la vida, la familia y el paso del tiempo.
Este año había anunciado que se encontraba libre de cáncer tras responder favorablemente a un tratamiento de inmunoterapia. Por ese motivo, su fallecimiento tomó por sorpresa tanto a sus seguidores como al ambiente artístico. En el comunicado difundido por la familia se destacó que "la pérdida fue repentina e inesperada", aunque también señalaron que el actor murió sin que la enfermedad hubiera reaparecido.
Tras conocerse la noticia comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida de colegas, directores y admiradores de todo el mundo. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, recordó la serenidad y el humor con que el actor afrontó los momentos más difíciles de su vida, mientras que numerosas figuras del cine destacaron su profesionalismo y calidez personal.
Además de su carrera artística, Neill desarrolló una reconocida actividad como productor vitivinícola en Nueva Zelanda, donde administraba un viñedo que consideraba uno de sus grandes refugios personales. Solía compartir imágenes de ese lugar en redes sociales y mantenía un vínculo cercano con sus seguidores a través de publicaciones sobre su vida cotidiana, sus animales y su pasión por la naturaleza.
Su legado permanece ligado a personajes que marcaron distintas generaciones de espectadores. Para muchos será siempre el científico que enfrentó a los dinosaurios en Isla Nublar; para otros, un actor capaz de transitar con la misma solvencia el cine de autor, el thriller, el drama histórico y las grandes producciones de Hollywood. Con una trayectoria que superó el medio siglo y una filmografía que abarcó más de 150 trabajos, Sam Neill deja una huella perdurable en la historia del cine internacional.