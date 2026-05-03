El actor irlandés Gary Lydon falleció a los 61 años, según confirmaron instituciones culturales y allegados a su entorno. La noticia generó conmoción en el ámbito artístico, donde era considerado una de las figuras más respetadas por su versatilidad y compromiso con la actuación.
Murió Gary Lydon, actor irlandés reconocido por su trayectoria en cine y teatro
El intérprete dejó una huella en la escena artística de Irlanda y el Reino Unido, con décadas de trabajo en cine, televisión y teatro.
Nacido en Londres en 1964 bajo el nombre Gary O’Brien, hijo de padres irlandeses, se trasladó en su infancia a Wexford, donde creció y desarrolló su vocación artística. Con el paso del tiempo adoptó el apellido de su madre para su carrera profesional, consolidando una trayectoria que abarcó tanto el teatro como el cine.
A lo largo de su carrera participó en producciones destacadas como Calvary, The Guard y The Banshees of Inisherin, lo que le permitió alcanzar reconocimiento internacional. Sin embargo, su vínculo con el teatro fue central y definitorio en su desarrollo artístico.
De Wexford al reconocimiento internacional
Su salto a la fama se produjo en la década de 1980, cuando protagonizó la trilogía teatral conocida como Wexford Trilogy, del dramaturgo Billy Roche. Esa experiencia marcó un antes y un después en su carrera y lo posicionó como una figura clave en la escena irlandesa.
Desde el Centro de Artes de Wexford destacaron su legado y recordaron su aporte al desarrollo cultural local. Su directora ejecutiva, Elizabeth Whyte, expresó su pesar y resaltó que Lydon “perfeccionó su arte como uno de los mejores actores de Irlanda” sobre ese escenario.
Además, subrayó que su última participación teatral tuvo un valor especial, ya que compartió escena con su hijo, en un momento que fue considerado profundamente simbólico dentro de su trayectoria.
El recuerdo familiar y el legado personal
Más allá de su carrera, sus familiares destacaron su rol como padre y su vida personal. Su hijo, James Doherty O'Brien, expresó que la pérdida fue “un gran shock” y remarcó el impacto emocional que deja en su entorno cercano.
También instituciones deportivas como el club St Michael’s de la Asociación Atlética Gaélica lo recordaron con afecto, destacando su cercanía con la comunidad y su presencia constante cuando su agenda lo permitía.
Quienes lo conocieron coinciden en que, más allá de los logros profesionales, su mayor orgullo era su familia. Su legado, aseguran, permanecerá tanto en sus interpretaciones como en el recuerdo de quienes compartieron su vida dentro y fuera de los escenarios.