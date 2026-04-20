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Dolor en la cultura nacional: el último adiós de los artistas y la política a Luis Brandoni

La partida del actor generó una ola de conmoción que atraviesa todos los sectores de la sociedad. Desde figuras estelares del espectáculo hasta referentes políticos volcaron sus sentimientos en X e Instagram para despedir a un hombre que fue, ante todo, un emblema de la identidad nacional.