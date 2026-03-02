Harrison Ford emocionó con su discurso al recibir el premio a la trayectoria

El actor estadounidense Harrison Ford fue uno de los grandes protagonistas de la ceremonia de premios que distinguió a figuras destacadas de la industria audiovisual en 2026.
El actor fue distinguido en una ceremonia de la industria audiovisual y brindó palabras cargadas de humor y emoción. Recordó sus inicios, agradeció a sus colegas y dejó reflexiones sobre el paso del tiempo y el oficio de actuar.
A sus más de ocho décadas, el intérprete fue reconocido por su trayectoria y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al ofrecer un discurso íntimo, en el que repasó su carrera y agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de décadas en el cine y la televisión.
La distinción se entregó durante una ceremonia realizada en Los Ángeles que reunió a figuras del cine y la televisión. Allí, Harrison Ford recibió un premio a la trayectoria que destacó su aporte a la industria, tanto por sus interpretaciones en sagas emblemáticas como por su vigencia actual como actor.
El homenaje incluyó videos y palabras de colegas que repasaron su carrera y su influencia en varias generaciones de espectadores y artistas. La premiación estuvo acompañada por referencias a sus papeles más icónicos y a su aporte al desarrollo de grandes producciones del entretenimiento internacional.
Al subir al escenario, el actor combinó humor y emoción. Según crónicas internacionales, comenzó con un comentario irónico sobre el reconocimiento, sugiriendo que aún se siente activo y lejos del retiro. Esa mezcla de modestia y cercanía marcó el tono de un discurso que fue seguido con atención por el público presente.
Ford recordó que su camino no fue inmediato ni sencillo. En su mensaje destacó que no fue un “éxito de la noche a la mañana” y que su carrera se construyó con esfuerzo y perseverancia, una reflexión que generó una ovación entre los asistentes.
El actor también evocó a personas clave en su trayectoria, desde colegas hasta mentores que influyeron en sus primeros pasos dentro de la industria. En ese recorrido, puso en valor el trabajo colectivo detrás de cada producción y subrayó la importancia de la colaboración en el mundo del cine.
Uno de los momentos más emotivos del discurso llegó cuando Ford habló de su vida personal y agradeció a su familia por el acompañamiento a lo largo de los años. Con palabras sencillas, hizo referencia al apoyo de su entorno y remarcó el papel fundamental que tuvo en su desarrollo artístico y humano.
El actor también reflexionó sobre el significado de contar historias y el vínculo con el público. En su intervención sostuvo que la narrativa sigue siendo una herramienta poderosa para conectar personas y transmitir emociones, una idea que atravesó gran parte de su mensaje.
A pesar de tratarse de un reconocimiento a su trayectoria, Ford dejó en claro que continúa activo. En los últimos años mantuvo presencia en proyectos audiovisuales y recibió elogios por sus trabajos más recientes, lo que demuestra su vigencia en una industria que cambia con rapidez.
Ese contraste entre pasado y presente fue uno de los ejes del homenaje: un artista consagrado, pero aún en actividad. Para muchos observadores, el premio no sólo celebró lo hecho, sino también su permanencia en el centro de la escena cultural.
El discurso fue recibido con una ovación y rápidamente se replicó en redes sociales y medios internacionales. La combinación de nostalgia, humor y sinceridad convirtió el momento en uno de los más destacados de la ceremonia, en una noche que estuvo marcada por los reconocimientos a figuras históricas.
Más allá del tono íntimo de sus palabras, el reconocimiento a Harrison Ford volvió a poner en primer plano el peso de su legado en la cultura popular. Desde sus inicios hasta la actualidad, su nombre quedó asociado a personajes que marcaron época y a una forma de actuar que atravesó generaciones.
Con el premio a la trayectoria, la industria volvió a rendir homenaje a una figura central del cine contemporáneo. Y con un discurso breve, pero sentido, el actor dejó un mensaje claro: el valor del oficio, la importancia de quienes acompañan el camino y la vigencia de las historias bien contadas, incluso después de décadas frente a cámara.