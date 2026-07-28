La San Diego Comic-Con 2026 tuvo a Marvel y DC como grandes protagonistas, pero también dejó novedades importantes para algunas de las franquicias más esperadas de las plataformas. Blade Runner 2099 y la tercera temporada de Los Anillos de Poder ocuparon un lugar central entre los anuncios.
Todo lo que dejó la San Diego Comic-Con 2026: Marvel, DC, Blade Runner y más
La convención presentó tráilers, fechas de estreno y anuncios de grandes franquicias. Ghost Rider, Black Panther 3, Avengers, Lanterns y Blade Runner 2099 estuvieron entre los protagonistas.
Marvel concentró buena parte de la atención con la confirmación de Ryan Gosling como Ghost Rider, material exclusivo de Avengers: Doomsday y el anuncio de Black Panther 3. DC respondió con nuevos avances de Lanterns y Clayface.
Ryan Gosling será Ghost Rider
El anuncio más resonante del panel de Marvel fue la llegada de Ryan Gosling al Universo Cinematográfico de Marvel como Ghost Rider.
El actor protagonizará una película dirigida por Shawn Levy, cuyo estreno está previsto para 2028. El proyecto incorporará formalmente al personaje sobrenatural en la nueva etapa de la franquicia.
Marvel también presentó un tráiler exclusivo y un nuevo póster de Avengers: Doomsday, centrado en el pasado de Doctor Doom y en su papel como principal amenaza de la próxima gran reunión de héroes.
Avengers y el nuevo Black Panther
Hayley Atwell volverá a interpretar a Peggy Carter en Avengers: Doomsday, mientras que Jon Bernthal reapareció como Punisher en un adelanto exclusivo de Spider-Man: Brand New Day.
Otro de los anuncios destacados fue Black Panther 3. David Jonsson interpretará al hijo de T’Challa y se convertirá en el nuevo protector de Wakanda.
Letitia Wright y Winston Duke continuarán en la saga, con Ryan Coogler nuevamente en la dirección. La película tiene previsto su estreno para el 15 de diciembre de 2028.
Lanterns, la gran apuesta de DC
DC presentó un nuevo tráiler de Lanterns, la serie protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre como Hal Jordan y John Stewart.
La historia combinará elementos policiales y de ciencia ficción, con una investigación que estará directamente vinculada al nuevo universo cinematográfico del estudio. Su estreno será el 16 de agosto en HBO Max.
La compañía también mostró un adelanto de Clayface, una película de terror dirigida por James Watkins y protagonizada por Tom Rhys Harries, que llegará a los cines el 23 de octubre de 2026.
Blade Runner regresa con una nueva historia
Prime Video presentó el primer tráiler de Blade Runner 2099, una de sus producciones más esperadas. La miniserie estará protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer y se estrenará el 25 de noviembre.
La historia ampliará el universo iniciado por la película de Ridley Scott y continuado por Blade Runner 2049. La nueva producción explorará otro período de ese mundo futurista, marcado por los replicantes y el control tecnológico.
El regreso de Los Anillos de Poder
Amazon también mostró el primer avance de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, cuyo estreno está previsto para el 11 de noviembre.
La serie continuará desarrollando la Segunda Edad de la Tierra Media y profundizará el crecimiento del poder de Sauron, además del conflicto entre los distintos pueblos que intentan detener su avance.
El tráiler presentó nuevas batallas, escenarios y personajes, mientras la plataforma apuesta nuevamente por una de sus producciones de mayor escala.
Más estrenos de Prime Video
La compañía mostró además avances de la cuarta temporada de Reacher, que llegará el 12 de agosto, y de Neagley, su serie derivada, prevista para el 16 de septiembre.
También presentó Carrie, la nueva adaptación dirigida por Mike Flanagan, y confirmó a Matthew Needham como la voz del Joker en la segunda temporada de Batman: Caped Crusader.
Las novedades de Apple, Disney y Paramount
Apple TV+ difundió el primer vistazo de Neuromancer, la adaptación de la novela de William Gibson, junto con los adelantos de Materia Oscura y Matchbox, protagonizada por John Cena.
Disney+ anunció la fecha de estreno de la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo y mostró un nuevo tráiler de Futurama. También confirmó que X-Men ’97 ya trabaja en su cuarta temporada.
Paramount presentó Avatar: Seven Havens y una nueva adaptación de Cuento de Navidad, con Johnny Depp como Ebenezer Scrooge. La convención también dejó novedades de Spaceballs 2, Yaga y Entrevista con el vampiro.