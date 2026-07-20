Marvel Studios publicó el primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El avance presenta el regreso de numerosos héroes y revela por primera vez a Robert Downey Jr. en el papel de Doctor Doom, el gran antagonista de la nueva historia.
Marvel lanzó el primer tráiler de Avengers: Doomsday y confirmó el regreso de grandes héroes
El esperado avance muestra por primera vez a Robert Downey Jr. como Doctor Doom y reúne a personajes históricos del Universo Cinematográfico de Marvel, incluidos los X-Men y los Cuatro Fantásticos.
El adelanto, exhibido previamente de forma exclusiva durante CinemaCon, quedó disponible para todo el público y anticipa una batalla que reunirá a personajes de distintas generaciones del universo Marvel en un conflicto que pondrá en riesgo el multiverso.
Mirá el tráiler subtítulado
Downey Jr. vuelve, pero como villano
Tras despedirse como Iron Man en Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. regresa a la franquicia con un rol completamente diferente. En esta oportunidad interpretará a Doctor Doom, uno de los villanos más emblemáticos de los cómics.
El tráiler muestra una de las escenas más impactantes del avance: Doom detiene con un solo dedo el martillo de Thor, dejando en claro el poder que tendrá el personaje dentro de la nueva saga.
Los X-Men llegan al MCU
Otra de las grandes novedades es la incorporación definitiva de los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel. En el avance aparecen Patrick Stewart como Profesor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cíclope y Mystique, además del Gambito interpretado por Channing Tatum.
También se suman los nuevos Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts, que unirán fuerzas con los Vengadores para enfrentar la amenaza que representa Doctor Doom.
Un elenco repleto de figuras
La película contará con uno de los repartos más amplios de la historia de Marvel. Además de Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston y Letitia Wright, estarán Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Florence Pugh, David Harbour y Lewis Pullman, entre otros.
El avance también confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers y ofrece nuevas escenas en Wakanda con Black Panther, Namor, M'Baku y Thing.
Cuándo se estrena
Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y marcará el comienzo del desenlace de una nueva etapa del MCU. La historia continuará un año más tarde con Avengers: Secret Wars, nuevamente bajo la dirección de los hermanos Russo.