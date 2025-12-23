Con estreno a fines de 2026

Avengers: Doomsday reveló su primer avance y confirmó el regreso de Steve Rogers

Marvel Studios presentó este martes el teaser oficial de Avengers: Doomsday, con la vuelta de Chris Evans como Capitán América. El filme llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y marcará el regreso de los hermanos Russo a la dirección.