Avengers: Doomsday reveló su primer avance y confirmó el regreso de Steve Rogers
Marvel Studios presentó este martes el teaser oficial de Avengers: Doomsday, con la vuelta de Chris Evans como Capitán América. El filme llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y marcará el regreso de los hermanos Russo a la dirección.
Marvel publicó el primer teaser oficial de Avengers: Doomsday, uno de los proyectos más esperados de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El avance confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, personaje que había tenido su última aparición en Avengers: Endgame (2019).
La escena lo muestra en una granja, llegando en motocicleta y con un casco azul que remite a su traje clásico. Mientras suena una versión instrumental del tema de los Vengadores, Rogers observa su antiguo uniforme con nostalgia. Luego aparece cargando a un bebé, en un guiño que generó todo tipo de teorías.
Un giro inesperado
El adelanto concluye con una leyenda: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”, seguida de una cuenta regresiva hacia el 18 de diciembre de 2026. Aunque aún no se reveló si este Capitán América es el mismo que envejeció tras Endgame o una variante de otra línea temporal, su retorno reabre interrogantes sobre Peggy Carter y el Reino Cuántico.
Avengers: Doomsday, a estrenarse el 18 de diciembre de 2026
El tráiler fue proyectado inicialmente en cines junto a Avatar: Fire and Ash y forma parte de una estrategia de difusión por entregas. En las próximas semanas se lanzarán clips centrados en otros personajes, entre ellos Thor y Doctor Doom.
Reescritura total del guion
Originalmente anunciada como Avengers: The Kang Dynasty, la película sufrió un cambio total tras la condena a Jonathan Majors, quien iba a interpretar a Kang el Conquistador. En 2024, Marvel oficializó el nuevo título, la llegada de Doctor Doom como antagonista y el regreso de Robert Downey Jr. al MCU, aunque ya no como Iron Man.
Según trascendió, Downey Jr. será ahora Victor Von Doom, en una versión inspirada en los cómics Ultimate Doomsday. Los directores serán nuevamente Joe y Anthony Russo, y el guion estará a cargo de Stephen McFeely, también responsable de Infinity War y Endgame.
Robert Downey Jr. será Dr. Doom
Reparto estelar para una saga multiversal
El reparto será un auténtico cruce generacional. Además de Chris Evans, figuran Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitán América), Paul Rudd (Ant-Man), Tom Hiddleston (Loki), Letitia Wright (Shuri), Florence Pugh (White Widow) y Simu Liu (Shang-Chi). También estarán los Cuatro Fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.
Por el lado de los X-Men, participarán Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer y otros nombres del antiguo universo de Fox. Se suman además los Thunderbolts y personajes clave de Secret Invasion.
La película se estrenará el 18 de diciembre de 2026 y tendrá una secuela directa, Avengers: Secret Wars, prevista para diciembre de 2027.