Thor regresa en el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday y emociona a los fans
Marvel difundió el segundo tráiler de Avengers: Doomsday, con Thor como protagonista central. El avance revela su vínculo con Love, su hija, en una historia que combina familia, épica y el regreso de viejos héroes.
Marvel lanzó un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday centrado en Thor.
En un bosque sereno y bañado por la luz del sol, Thor reaparece arrodillado, en una escena íntima que marca el tono emocional del nuevo tráiler de Avengers: Doomsday. Con el martillo lejos y la armadura ausente, el personaje encarnado por Chris Hemsworth implora fuerzas a su padre, Odin, para proteger a Love, su hija.
El avance, que acompaña las funciones de Avatar: Fuego y Cenizas, proyecta una versión más humana del dios del trueno, en contraste con la acción desbordante de otras entregas. Con estreno previsto para diciembre de 2026, esta nueva cinta buscará renovar el ADN épico de Marvel con una narrativa centrada en el sacrificio y la paternidad.
Thor arrodillado en el bosque, pidiendo fuerzas a su padre Odin.
India Hemsworth se suma al universo Marvel
La aparición de Love, interpretada por India Hemsworth —hija de Chris—, despierta expectativas entre los fanáticos. El personaje debutó en Thor: Love and Thunder (2022), donde fue resucitada por Gorr (Christian Bale) y confiada a Thor. Desde entonces, padre e hija construyeron un vínculo emocional que se proyecta con fuerza en este nuevo capítulo.
India debuta así en una producción de escala global, compartiendo pantalla con su padre en una relación que traspasa la ficción. La incorporación de este lazo real le otorga profundidad al relato, y permite que la saga explore temáticas familiares con mayor autenticidad.
Chris Hemsworth comparte escenas con su hija India, quien interpreta a Love.
Elenco monumental y cruces inesperados
Avengers: Doomsday será una de las películas con mayor cantidad de personajes en la historia de Marvel Studios. Junto a Hemsworth, reaparecen Chris Evans, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Anthony Mackie, Letitia Wright, Simu Liu y Sebastian Stan. También se suman los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts.
Pero la mayor sorpresa está en el regreso de íconos de los X-Men como Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, James Marsden y Channing Tatum. Todos ellos se unirán para enfrentar a Doctor Doom, quien será interpretado —en un giro impactante— por Robert Downey Jr.
Más emociones, menos golpes
La escena de Thor junto a Love marca un cambio de tono. En lugar de violencia o destrucción, el avance ofrece ternura, duda y vulnerabilidad. Se lo ve besar a su hija, prometerle volver con vida, y hablarle a los “All Fathers” desde una posición de humildad.
Este tono, similar al tráiler protagonizado por el Capitán América, refuerza el eje narrativo de Doomsday: una lucha épica, sí, pero también emocional. Marvel apuesta a que la conexión con el público se renueve a través del drama familiar y la promesa de redención.