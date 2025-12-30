Con estreno a fines de 2026

Thor regresa en el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday y emociona a los fans

Marvel difundió el segundo tráiler de Avengers: Doomsday, con Thor como protagonista central. El avance revela su vínculo con Love, su hija, en una historia que combina familia, épica y el regreso de viejos héroes.