El nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday” confirma el regreso de los X-Men al MCU

Marvel Studios lanzó un nuevo tráiler de Avengers: Doomsday que confirma el retorno de los X-Men al universo cinematográfico del MCU. El adelanto muestra escenas clave de la Mansión X, una partida de ajedrez entre Xavier y Magneto, y un poderoso ataque óptico de Cíclope.
El material audiovisual incluye a Patrick Stewart como Charles Xavier, Ian McKellen como Erik Lehnsherr y James Marsden como Scott Summers. También aparecen detalles que confirmarían las presencias de Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), Kelsey Grammer (Bestia) y Channing Tatum como Gambito.
Aunque no hay confirmación oficial, se especula con las posibles participaciones de Hugh Jackman (Wolverine), Halle Berry (Tormenta) y Famke Janssen (Jean Grey).
La frase “Los X-Men regresarán…” cierra el tráiler y refuerza la intención de integrar formalmente a los mutantes en la narrativa central del MCU, tras algunas apariciones aisladas en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y otras producciones recientes.
El enemigo es Doom
Avengers: Doomsday será dirigida por los hermanos Russo y reunirá a Vengadores clásicos, nuevos héroes, los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Robert Downey Jr. interpretará al villano principal, Doctor Doom, cuya primera aparición fue en una escena postcréditos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.
Otro fragmento del tráiler destaca a Thor (Chris Hemsworth) en un monólogo junto a su hija, mientras que una escena anterior ya había revelado el regreso de Steve Rogers (Chris Evans) como Capitán América.
Fecha de estreno y estrategia narrativa
La película se estrenará mundialmente el 18 de diciembre de 2026. Marvel apostó por una estrategia de promoción basada en tráilers temáticos por personaje o grupo de héroes, buscando reconectar con audiencias que no siguen el MCU desde Avengers: Endgame.
El objetivo del estudio es cerrar un nuevo ciclo narrativo con uno de los villanos más poderosos del universo Marvel: Doctor Doom y su ambición por obtener el poder de Franklin Richards.