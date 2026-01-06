#HOY:

Tras años de espera

El nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday” confirma el regreso de los X-Men al MCU

Marvel reveló un adelanto centrado en Charles Xavier, Magneto y Cíclope, con guiños directos a la saga de los X-Men de la era Fox. La película se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

“Los X-Men regresarán…”“Los X-Men regresarán…”
Marvel Studios lanzó un nuevo tráiler de Avengers: Doomsday que confirma el retorno de los X-Men al universo cinematográfico del MCU. El adelanto muestra escenas clave de la Mansión X, una partida de ajedrez entre Xavier y Magneto, y un poderoso ataque óptico de Cíclope.

El material audiovisual incluye a Patrick Stewart como Charles Xavier, Ian McKellen como Erik Lehnsherr y James Marsden como Scott Summers. También aparecen detalles que confirmarían las presencias de Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), Kelsey Grammer (Bestia) y Channing Tatum como Gambito.

Aunque no hay confirmación oficial, se especula con las posibles participaciones de Hugh Jackman (Wolverine), Halle Berry (Tormenta) y Famke Janssen (Jean Grey).

La frase “Los X-Men regresarán…” cierra el tráiler y refuerza la intención de integrar formalmente a los mutantes en la narrativa central del MCU, tras algunas apariciones aisladas en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y otras producciones recientes.

El enemigo es Doom

Avengers: Doomsday será dirigida por los hermanos Russo y reunirá a Vengadores clásicos, nuevos héroes, los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Robert Downey Jr. interpretará al villano principal, Doctor Doom, cuya primera aparición fue en una escena postcréditos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

Otro fragmento del tráiler destaca a Thor (Chris Hemsworth) en un monólogo junto a su hija, mientras que una escena anterior ya había revelado el regreso de Steve Rogers (Chris Evans) como Capitán América.

Fecha de estreno y estrategia narrativa

La película se estrenará mundialmente el 18 de diciembre de 2026. Marvel apostó por una estrategia de promoción basada en tráilers temáticos por personaje o grupo de héroes, buscando reconectar con audiencias que no siguen el MCU desde Avengers: Endgame.

El objetivo del estudio es cerrar un nuevo ciclo narrativo con uno de los villanos más poderosos del universo Marvel: Doctor Doom y su ambición por obtener el poder de Franklin Richards.

