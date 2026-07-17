La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora del Premio Oscar y recordada por millones de espectadores por su entrañable papel de la Mujer de las Palomas en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, murió este viernes a los 81 años. La noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield.
Murió Brenda Fricker, la actriz ganadora del Oscar que conmovió al mundo en "Mi pobre angelito 2"
La intérprete irlandesa falleció a los 81 años tras atravesar problemas de salud. Fue la primera actriz de su país en ganar un Premio Oscar y dejó personajes inolvidables en el cine.
Su fallecimiento provocó una inmediata ola de homenajes en la industria cinematográfica y entre los fanáticos que crecieron viendo sus películas. Aunque en el comunicado oficial no se detalló la causa de la muerte, medios británicos señalaron que la actriz atravesaba un delicado estado de salud desde hacía un tiempo.
Una carrera coronada por el Oscar
Nacida en Dublín el 17 de febrero de 1945, Fricker desarrolló una extensa trayectoria en el teatro, la televisión y el cine. El reconocimiento internacional llegó en 1989 gracias a su interpretación de la madre de Christy Brown, el personaje de Daniel Day-Lewis, en Mi pie izquierdo (My Left Foot).
Ese trabajo le permitió ganar el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto y convertirse en la primera actriz irlandesa en conquistar una estatuilla de la Academia, un hito para la cinematografía de su país.
A lo largo de más de seis décadas de carrera también participó en producciones como The Field, A Time to Kill, Veronica Guerin, Angels in the Outfield y la reconocida serie británica Casualty, entre muchas otras.
El personaje que conquistó a una generación
Si bien su Oscar marcó el punto más alto de su carrera desde el punto de vista de los premios, para buena parte del público Fricker será siempre la inolvidable Mujer de las Palomas de Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York.
En la película estrenada en 1992 interpretó a una mujer solitaria que entabla una amistad con Kevin McCallister, el personaje de Macaulay Culkin. Su actuación aportó uno de los momentos más emotivos del filme y convirtió al personaje en uno de los más recordados de la saga navideña.
Con el paso de los años, la actriz llegó a reconocer que sentía una identificación especial con ese papel debido a la soledad que experimentó en distintas etapas de su vida. En entrevistas concedidas años atrás había contado que las fiestas de fin de año eran un período particularmente difícil para ella.
Tras conocerse la noticia, su representante destacó el legado artístico que deja Fricker y aseguró que su ausencia será profundamente sentida por colegas y espectadores de todo el mundo. Su trabajo, que combinó prestigio, sensibilidad y cercanía con el público, seguirá vigente en algunas de las películas más recordadas de las últimas décadas.