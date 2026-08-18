A pocos días del lanzamiento de "Moria", la biopic de ficción que repasa la trayectoria de Moria Casán, la producción quedó envuelta en un severo conflicto judicial. El entorno familiar de Luis Vadalá anunció que recurrirá a la Justicia al considerar que la figura de la ex pareja de la diva fue retratada de manera distorsionada, inexacta y peyorativa a lo largo de las entregas de la tira.
La familia de Luis Vadalá llevará a la Justicia a los productores de la serie de Moria Casán
En medio del éxito de audiencia de la serie de "La One", la familia del empresario fallecido en 2023 inicia acciones legales por la representación que consideran inexacta y ofensiva.
El escándalo se dio a conocer en las últimas horas en la pantalla de América TV durante la emisión del ciclo LAM. Allí, el periodista Ángel de Brito reveló los detalles de la presentación formal que encabezará Ingrid Vadalá, hija mayor del comerciante de 47 años y ajena al ámbito mediático, quien cuestionó en duros términos la personificación realizada sobre su padre fallecido.
"Todo lo que se muestra sinceramente resulta absurdo y vulgar. Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso", dijo Ingrid Vadalá, hija de Luis.
"Un ataque a la privacidad y al trabajador común"
Durante la emisión, de Brito leyó el descargo transmitido por la primogénita de Vadalá, quien manifestó su profundo malestar ante la imagen construida sobre la pantalla y remarcó la falta de respeto hacia la privacidad familiar: "Han intentado mostrarlo como una persona grotesca, maleducada y si hubiese tenido un problema de consumo, eso es algo que forma parte de la privacidad de una persona".
Asimismo, la mujer sostuvo que la producción apeló a los orígenes populares de su progenitor de manera estigmatizante: "Él nunca ocultó ser un tipo de barrio y trabajar en su taller. Usaron eso para menospreciarlo, lo cual me parece una falta de respeto para cualquier trabajador común. No entiendo cuál fue el fin. Mi papá podría tener mil defectos, pero era un señor", enfatizó.
Desmentida sobre la relación y las cuestiones patrimoniales
Ingrid Vadalá, quien presenció de cerca el romance desde los 12 años, aseguró que las secuencias exhibidas no se corresponden con los hechos reales en ninguno de los tramos temporales del vínculo sentimental.
"La realidad es que prácticamente todo lo que se ha mostrado carece de relación con lo que verdaderamente sucedió; incluso el comienzo de la historia fue presentado de una manera que no se condice con la realidad, y el final tampoco fue como lo muestran", dijo Ingrid.
Finalmente, rechazó de plano las insinuaciones que la biopic realiza sobre presuntas irregularidades económicas tras la ruptura entre el comerciante y la diva.
"Si realmente hubiera ocurrido aquello que se intenta insinuar, es decir, que mi papá se hubiera quedado con algo que no le correspondía, no habría atravesado las carencias económicas que tuvo después de la separación", sentenció Ingrid, ratificando el inicio de las acciones legales contra la plataforma de streaming y los responsables del proyecto audiovisual.
Conflicto en puerta
El choque legal suma un capítulo de alta tensión al impacto mediático que generó el lanzamiento de la serie sobre la artista argentina. Mientras la producción cosecha récords de audiencia, la vía judicial abierta por la familia Vadalá abre un debate profundo sobre los límites de las licencias dramáticas en las ficciones biográficas y la protección del honor de personas fallecidas.