La serie biográfica de Moria Casán tuvo su avant premiere en el teatro Lola Membrives, donde la conductora y actriz estuvo acompañada por numerosas figuras del espectáculo. Sin embargo, entre los invitados se destacó una ausencia que rápidamente llamó la atención: Lali Espósito no estuvo presente.
Moria Casán aclaró qué pasó con Lali Espósito tras los rumores de pelea
La diva argentina se refirió a la ausencia de la cantante en el estreno de su serie biográfica y aseguró que entre ambas no existe ningún conflicto personal.
La falta de la cantante generó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas. Ante las consultas, Casán decidió referirse al tema y negó que exista algún conflicto personal con la artista.
La ausencia de Lali Espósito
En diálogo con distintos streamings, la diva explicó que no fue quien estuvo a cargo de confeccionar la lista de invitados para la presentación de su producción. Según indicó, esa tarea correspondió a la empresa responsable del lanzamiento de la serie.
“De Lali no sé nada, de invitar a la gente se ocupa Netflix”, expresó Casán al ser consultada por la ausencia de Espósito.
La actriz también aclaró que la cantante no formaba parte del grupo familiar que estuvo presente durante la presentación. “No estaba Lali, pero porque no era de mi círculo familiar. De ella soy conocida y tengo la mejor”, señaló.
La relación entre las dos figuras
Casán recordó además que en el pasado compartió distintos momentos profesionales con Espósito. Según contó, la cantante participó en uno de sus podcasts y posteriormente la convocó para realizar una actividad junto a ella.
“Participó en un podcast mío, después me invitó a hacer algo con ella e hice todo lo que pude”, relató la conductora al recordar esos encuentros.
Frente a las versiones que hablaban de un supuesto enojo por su ausencia, Moria fue contundente y aseguró que no tomó el faltazo como algo personal. Incluso afirmó que prácticamente no había reparado en que la artista no se encontraba entre los presentes.
“Ni me di cuenta que no estaba Lali”, sostuvo Casán. También contó que recientemente había mantenido una conversación con Espósito: “Hace poco me llamó para contarme algunas cositas. Siento que no es nada personal conmigo”.
“No somos amigas, tengo la mejor”
La diva volvió a marcar la diferencia entre tener una buena relación y mantener una amistad cercana. De esta manera, negó que exista un alejamiento entre ambas, aunque reconoció que no son amigas.
“Ningún distanciamiento. No somos amigas, tengo la mejor. Simplemente que ella también anda por el mundo ocupada”, afirmó.
Casán también recordó un intercambio que mantuvo con Espósito durante el Mundial y volvió a insistir en que no existe ningún problema entre ellas.
En ese sentido, explicó que suele mantener cierta distancia a la hora de organizar las invitaciones relacionadas con sus presentaciones. “A mí no me gusta invitar a nadie en el sentido de cuando hay una presentación mía”, manifestó.
Finalmente, Casán volvió a remarcar que desconoce quiénes fueron convocados al evento y aclaró que la organización estuvo a cargo de la plataforma: “La prensa que invitó es About Netflix, no sé siquiera quién invitó”.