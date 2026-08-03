La segunda presentación de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires tuvo una invitada especial. Lali apareció en el ya tradicional “confesionario” que forma parte del espectáculo de la artista española y aprovechó el momento para enviarle un mensaje de apoyo, en medio de la controversia que se desató semanas atrás por una publicación vinculada a la final del Mundial 2026.
Lali Espósito cantó junto a Rosalía y la bancó: "Yo te amo"
La cantante argentina participó del “confesionario” durante el show de Rosalía en Buenos Aires y volvió a defenderla de las críticas surgidas tras la final del Mundial 2026.
Frente a miles de personas, Lali tomó el micrófono y, antes de contar una anécdota personal, se dirigió directamente a la anfitriona con palabras de afecto.
“Este pueblo te ama”, expresó, en una clara señal de respaldo luego de las críticas que recibió Rosalía por haber compartido en redes sociales un video que muchos interpretaron como una burla hacia la Selección argentina tras la derrota frente a España.
Un respaldo que ya había manifestado
No es la primera vez que Lali sale en defensa de la cantante catalana. Días antes del inicio de la serie de conciertos en Argentina, ya había considerado exagerada la reacción que se generó en torno a la publicación de Rosalía y aseguró que prefería creer en sus disculpas.
En aquella oportunidad sostuvo que conoce a la artista española y que siempre la vio mostrar un profundo respeto por el país. También remarcó que el cariño del público argentino hacia Rosalía seguía intacto, algo que, según dijo, quedaba demostrado por la convocatoria de sus recitales.
Una confesión con humor
Después del mensaje de apoyo, Lali Espósito se sumó al juego del “confesionario” y relató una experiencia de una relación pasada con un español.
Entre risas, contó que en un hotel ambos provocaron destrozos luego de un descuido y que finalmente fue ella quien terminó pagando todos los gastos ocasionados. “Fui una idiota”, resumió con humor, despertando las carcajadas del público presente.
La participación de Lali fue uno de los momentos más celebrados de la noche y reforzó el clima de reconciliación que Rosalía buscó construir durante su paso por Buenos Aires.
En el inicio de sus conciertos, la española volvió a pedir disculpas por el episodio que originó la polémica. Aseguró que nunca tuvo intención de ofender a los argentinos, calificó lo ocurrido como “un error enorme” y reiteró el afecto que siente por el país, donde recordó haber vivido algunos de los momentos más importantes de su carrera.
Sus palabras fueron recibidas con una ovación por parte del público del Movistar Arena que no dudó en "bancar" a las artistas.