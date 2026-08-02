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Siguen las polémicas con Rosalía: denuncian prohibición de camisetas y banderas en sus conciertos

La artista española desata controversia en Argentina al prohibir símbolos nacionales en sus conciertos. Las restricciones se suman a la polémica por su mensaje sobre el Mundial, que fue mal recibido por algunos seguidores.

Rosalía sigue generando polémica en Argentina: prohibió que en sus shows haya banderas nacionales y camisetas de fútbol local.Rosalía sigue generando polémica en Argentina: prohibió que en sus shows haya banderas nacionales y camisetas de fútbol local.
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Rosalía se presentará en Buenos Aires y sigue generando polémica luego de que se conociera que no se podrá ingresar al Movistar Arena con banderas y camisetas de fútbol.

En la previa a los shows de la española, se difundió un detallado protocolo de ingreso que llamó la atención por la cantidad de elementos prohibidos para los asistentes.

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La medida incorpora la prohibición de ingresar con banderas de países y camisetas de selecciones o clubes, una disposición que llega después de la polémica que protagonizó la artista española tras compartir una publicación que muchos interpretaron como una ofensa hacia la Argentina luego de la final del Mundial.

Aunque Rosalía pidió disculpas y eliminó el contenido, la controversia derivó en cuestionamientos y pedidos de boicot por parte de algunos seguidores.

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Además, propios periodistas españoles como Lola Cordero, quien ejerce su profesión en Buenos Aires, expresaron que la disculpa fue "fea" ya que solo "incluyó un mapita de Argentina con unos emojis de llanto y la frase ‘Mala mía’", sonando poco sincera.

También, quienes concurran a los conciertos de la cantante no podrán ingresar con bebidas de ningún tipo, alimentos, mates, paraguas, cochecitos, computadoras, tablets, equipos fotográficos o de video profesionales, mochilas de gran tamaño, palos para banderas o selfies, además de los habituales elementos prohibidos como armas, explosivos, pirotecnia, sustancias ilegales y objetos punzantes.

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