Con el Movistar Arena colmado y en el comienzo de una serie de presentaciones en Buenos Aires, Rosalía eligió abrir su primer concierto con un mensaje dirigido a sus seguidores argentinos.
Rosalía pidió disculpas en su primer show en Argentina tras la polémica
La artista catalana aprovechó el inicio de su concierto en el Movistar Arena para dirigirse al público argentino luego de las críticas que recibió por compartir un video vinculado a la final del Mundial. Emocionada, aseguró que se trató de un error y reafirmó su cariño por el país.
Antes de interpretar las canciones de su gira "LUX Tour", la cantante española hizo referencia a la controversia que se generó semanas atrás por una publicación que compartió en redes sociales tras la final del Mundial de fútbol y expresó públicamente sus disculpas.
Un pedido de disculpas antes del comienzo del recital
La presentación del sábado por la noche marcó el regreso de Rosalía a la Argentina y estuvo atravesada por la expectativa sobre cómo abordaría la polémica que había generado un reposteo en sus redes sociales.
La publicación correspondía a un video de TikTok protagonizado por Mia Khalifa que fue interpretado por numerosos usuarios argentinos como una burla hacia la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial.
El episodio provocó una fuerte reacción en las redes sociales, donde miles de seguidores cuestionaron a la artista catalana y pidieron una explicación. Desde entonces, la posibilidad de que se pronunciara durante sus conciertos en Buenos Aires ocupó buena parte de la conversación entre sus fanáticos.
Esa respuesta llegó apenas comenzó el espectáculo. Visiblemente emocionada, Rosalía reconoció que había cometido un error al compartir aquel contenido y sostuvo que nunca tuvo intención de ofender al público argentino.
Durante su intervención explicó que actuó de manera impulsiva, sin analizar el alcance que podía tener la publicación, y lamentó las consecuencias que generó.
También afirmó que le dolería que sus seguidores pensaran que no siente afecto por Argentina, un país que —recordó— fue determinante en los primeros años de su carrera internacional.
La cantante evocó su primera actuación en Buenos Aires, durante el festival Lollapalooza 2019, y aseguró que aquella experiencia marcó un antes y un después en su trayectoria artística.
Señaló que fue una de las primeras veces que sintió el respaldo masivo del público fuera de España y remarcó que conserva un profundo agradecimiento hacia los fanáticos argentinos.
Sus palabras fueron recibidas con una prolongada ovación de los cerca de 15.000 espectadores que asistieron al Movistar Arena. Tras el mensaje, el público comenzó a corear su nombre durante varios minutos antes de que el recital continuara con normalidad.
El vínculo con el público argentino y la continuidad de la gira
La reacción de los asistentes contrastó con el clima que se había instalado en redes sociales durante los días previos al concierto.
Luego de la controversia, numerosos seguidores habían expresado su descontento, mientras que otros consideraban que la artista tendría la oportunidad de aclarar personalmente lo sucedido durante su visita al país.
El recital terminó confirmando ese escenario. El pedido de disculpas ocupó los primeros minutos del espectáculo y luego dio paso al repertorio preparado para la gira LUX Tour, con la que Rosalía presenta su nuevo trabajo discográfico y recorre distintas ciudades de América Latina.
La cantante tiene previstas otras tres presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, programadas para el 2, 4 y 6 de agosto, todas con una elevada demanda de entradas. El regreso al país se produce después del éxito de la preventa, que agotó rápidamente las primeras funciones y obligó a sumar nuevas fechas.
Tras finalizar su paso por Argentina, la gira continuará por Brasil, México y Puerto Rico, donde concluirá a comienzos de septiembre. El tour representa una nueva etapa artística para Rosalía y combina canciones de su reciente álbum con algunos de los temas que consolidaron su proyección internacional.
En Buenos Aires, sin embargo, el momento que concentró la mayor atención no estuvo relacionado con la puesta en escena ni con el repertorio, sino con las palabras elegidas por la artista para intentar recomponer el vínculo con un público que históricamente la acompañó.
Al reconocer el error y reivindicar el afecto que siente por el país, Rosalía buscó dejar atrás la controversia y centrar el resto de su visita en la música.
La respuesta de los asistentes en el Movistar Arena, expresada a través de aplausos y cánticos, mostró una recepción favorable a ese mensaje y marcó el tono del inicio de una serie de conciertos que continuará durante los próximos días en la capital argentina.