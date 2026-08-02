Regreso a Buenos Aires

Rosalía pidió disculpas en su primer show en Argentina tras la polémica

La artista catalana aprovechó el inicio de su concierto en el Movistar Arena para dirigirse al público argentino luego de las críticas que recibió por compartir un video vinculado a la final del Mundial. Emocionada, aseguró que se trató de un error y reafirmó su cariño por el país.