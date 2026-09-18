Cruce inesperado en el oficialismo

Milei minimizó el video de Bullrich con Lali y admitió que escuchó temas de la cantante

El presidente dijo que “es una tontería mayúscula politizar el arte” y aseguró que algunas canciones de Lali le gustaron. Bullrich había compartido “No me importa” en medio de tensiones internas.