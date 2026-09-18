Javier Milei le bajó el tono a la repercusión que generó el video de Patricia Bullrich escuchando una canción de Lali Espósito y aseguró que no considera un problema que la senadora haya elegido música de una artista con la que él mantuvo fuertes cruces públicos.
Milei minimizó el video de Bullrich con Lali y admitió que escuchó temas de la cantante
El presidente dijo que “es una tontería mayúscula politizar el arte” y aseguró que algunas canciones de Lali le gustaron. Bullrich había compartido “No me importa” en medio de tensiones internas.
La respuesta surgió luego de que una periodista del programa Puro Show le consultara directamente por el posteo de Bullrich, difundido este viernes desde su despacho en el Senado.
“Me parece una tontería politizar el arte”
“¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no representa ningún problema”, respondió Milei ante la consulta.
Luego agregó: “Me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”.
La declaración llamó la atención por los antecedentes de enfrentamiento entre el mandatario y Lali Espósito, a quien Milei había cuestionado públicamente en distintas oportunidades.
El video de Bullrich
Horas antes, Patricia Bullrich había publicado un video en su cuenta de X en el que aparece trabajando en su despacho y, en un momento, busca en una plataforma la canción “No me importa”, de Lali.
La dirigente acompañó el posteo con una frase tomada del tema: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”.
La publicación se dio en una semana de diferencias internas dentro del oficialismo por los cambios vinculados al área de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.
Las tensiones dentro del Gobierno
Bullrich había cuestionado previamente la falta de coordinación en torno a las modificaciones incorporadas al proyecto enviado al Congreso.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que esos cambios debieron ser discutidos dentro de la mesa política antes de avanzar con la iniciativa.
En ese contexto, distintos medios y usuarios interpretaron la elección de “No me importa” como un eventual mensaje interno, aunque Bullrich no afirmó públicamente que esa fuera su intención.
Milei buscó desactivar la polémica
La respuesta presidencial apuntó a separar el gusto musical de las diferencias políticas y evitó vincular directamente el video con la interna oficialista.
Milei incluso confirmó que, tras sus anteriores cruces con Lali, escuchó algunas canciones de la artista y que varias de ellas le gustaron.
El mandatario no precisó qué temas escuchó ni hizo referencia en ese intercambio a las diferencias políticas recientes con Bullrich.