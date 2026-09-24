Economía argentina: creció el PBI, pero cayó la inversión

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INFORME ECONÓMICO MERCADO LABORAL Evolución de la Masa Salarial del Sector Privado Registrado Análisis histórico por períodos presidenciales (Macri, Fernández, Milei) y comparación jurisdiccional (2017 - 2026). 📊 Nivel Nacional por Gestión 🗺️ Comparativo por Provincias Gestión MM (2017 - 2019) ~11.900 M Promedio del período. Inicia cerca de 13.000M y finaliza en caída previa a 2020. Gestión AF (2020 - 2023) ~10.450 M Promedio del período. Fuerte caída inicial por pandemia y posterior meseta de estabilidad. Gestión JM (2024 - 2026) ~10.400 M Promedio del período. Contracción inicial a comienzos de 2024 y posterior reacomodamiento. Masa Salarial del Sector Privado Registrado (En millones de pesos) Serie histórica con líneas divisoras por administración de gobierno 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 MM AF JM sept-17 may-18 ene-19 ene-20 ene-21 ene-22 ene-23 ene-24 ene-25 ene-26 may-26 Serie Serie Masa Salarial Promedio por Período Límite de Gestión Presidencial Masa Salarial del Sector Privado Registrado por Provincia Base 2017 = 100 (Comparativa entre Santa Fe, Córdoba, CABA y Buenos Aires) 115,00 105,00 100,00 85,00 70,00 ene-17 ene-18 ene-20 ene-21 ene-22 ene-23 ene-24 ene-25 ene-26 may-26 SANTA FE CÓRDOBA CABA BUENOS AIRES Provincia Pico Histórico (2017-2018) Piso Relativo (2020/2024) Comportamiento Reciente Santa Fe 105,0 - 108,0 pts ~78,0 pts Estabilización y leve rebote (zona 88-90 pts) CABA 106,0 - 108,0 pts ~82,0 pts Mayor resiliencia relativa (zona 92-95 pts) Córdoba 108,0 - 110,0 pts ~76,0 pts Alta volatilidad industrial (zona 83-85 pts) Buenos Aires 104,0 - 106,0 pts ~77,0 pts Evolución alineada al promedio nacional (zona 88-90 pts)

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