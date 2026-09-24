Voces protagonistas

Juegos Suramericanos: qué dijeron los atletas sobre la nueva pista del CARD de Santa Fe

Miembros de las delegaciones extranjeras que participan de la competencia ponderaron la inversión del Gobierno de Santa Fe. Destacaron la importancia “de esta obra para la renovación de deportistas y para que se sumen más personas” a la disciplinas que allí se practican.