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Maximiliano Pullaro
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Indios y Coty, con “emoción y orgullo” por ser parte del Fan Fest de Santa Fe

La banda de pop rock argentino tocará a las 19, mientras que el cantante de cumbia santafesina se presentará desde las 20 en el Parque del Sur. Antes de sus shows, los artistas manifestaron “emoción y orgullo por ser parte de estos Juegos que muestran todo lo lindo que está pasando en la provincia”.

El Fan Fest tendrá música en vivo y espectáculos gratuitos para todas las edades.El Fan Fest tendrá música en vivo y espectáculos gratuitos para todas las edades.
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Indios y Coty Hernández se presentan esta tarde en la ciudad de Santa Fe, en el marco del Fan Fest de los Juegos Suramericanos. Primeramente, la banda de pop rock argentino tocará en el Escenario 1 desde las 19, mientras que a continuación brindará su show el cantante de cumbia santafesina.

Previo a su presentación, Joaquin Vitola, cantante de Indios y nacido en Rosario, aseguró que el show de la banda buscará “disfrutar del contexto de los Juegos” y será “dinámico, para disfrutar y celebrar”.

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Vitola dijo sentirse orgulloso de estar tocando en su provincia natal y por lo que “está pasando en Santa Fe, lo cual vemos desde Buenos Aires cómo nos estamos mostrando a través de los Suramericanos”.

Coty cierra el Fan Fest en su ciudad

Por su parte, Coty expresó su alegría por actuar en Santa Fe, el lugar donde nació: “Estoy contentísimo de estar en este hermoso lugar donde me crié y di mis primeros pasos como artista de la música”, manifestó y comentó que para esta noche “tenemos preparado un espectáculo muy lindo para la gente que viene a disfrutar”.

El cantante santafesino recordó con emoción el cierre del Fan Fest en Rafaela, que este miércoles congregó a más de 30.000 personas y en ese sentido reconoció que “la intensidad de esas experiencias no se puede explicar con palabras, porque te generan emoción y cosquilleo”.

Coty Hernández vuelve a cantar en la ciudad donde nació y dio sus primeros pasos.Coty Hernández vuelve a cantar en la ciudad donde nació y dio sus primeros pasos.

Para Coty, actuar en su propio barrio es “un desafío y un día significativo”, y aprovechó la ocasión para invitar a personas de todas las edades a compartir el concierto. “El repertorio será principalmente tropical e incluirá clásicos como ‘El más parrandero’, una canción que me identifica y que conocen incluso los más chicos”, contó.

Por último, el santafesino elogió el embellecimiento de la ciudad de Santa Fe y valoró el trabajo de Provincia en el Parque del Sur, reconociendo especialmente que se ofrezcan espectáculos gratuitos para que “la gente pueda venir en estos tiempos difíciles donde por ahí se les complica comprar una entrada”.

Ingreso con QR

Como parte de la programación de los Fan Fest de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, hay una grilla de espectáculos que cierran la jornada en cada una de las ciudades sede, en espacios que cuentan además con gastronomía, actividades deportivas, simuladores, experiencias interactivas, radio, streaming y propuestas para todas las edades.

Joaquín Vitola, cantante de Indios, anticipó el show en Santa Fe.Joaquín Vitola, cantante de Indios, anticipó el show en Santa Fe.

El ingreso a los Fan Fest es gratuito a través de un código QR. Para obtener tu QR gratuito, ingresá acá: https://fanfest.santafe2026.ar/.

12 - 26 de septiembre de 2026
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