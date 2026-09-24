Juegos Suramericanos

Indios y Coty, con “emoción y orgullo” por ser parte del Fan Fest de Santa Fe

La banda de pop rock argentino tocará a las 19, mientras que el cantante de cumbia santafesina se presentará desde las 20 en el Parque del Sur. Antes de sus shows, los artistas manifestaron “emoción y orgullo por ser parte de estos Juegos que muestran todo lo lindo que está pasando en la provincia”.