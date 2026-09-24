Parque del Sur

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo será el gran cierre de este sábado

La jornada comenzará a las 18 con la participación de más de 300 alumnos de la Red de Coros y Orquestas. Luego habrá desfile de delegaciones, traspaso de banderas y reconocimiento a los voluntarios, además de presentaciones musicales y la última fecha del Fan Fest.