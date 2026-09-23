Juegos Suramericanos

Los Fan Fest reunieron multitudes este miércoles en Santa Fe, Rosario y Rafaela

Q`Lokura convocó a 90 mil personas en Santa Fe, Nuestro Romance e Indios otras 20 mil en Rosario y Coty Hernández a 30 mil en Rafaela, demostrando nuevamente que los santafesinos eligieron vivir los Juegos Suramericanos en primera persona, ya sea luego de presenciar las competencias y ceremonias de premiación o disfrutando de los shows.