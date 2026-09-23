Juegos Suramericanos

Este miércoles, Indios, Q'LoKura y Coty Hernández cierran los Fan Fest

Rosario, Santa Fe y Rafaela tendrán una nueva jornada de música y propuestas para compartir. La noche tendrá a Indios en el Parque Independencia, Q'LoKura en el Parque del Sur y Coty Hernández en el Microestadio de Rafaela.