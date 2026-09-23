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Maximiliano Pullaro
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Este miércoles, Indios, Q'LoKura y Coty Hernández cierran los Fan Fest

Rosario, Santa Fe y Rafaela tendrán una nueva jornada de música y propuestas para compartir. La noche tendrá a Indios en el Parque Independencia, Q'LoKura en el Parque del Sur y Coty Hernández en el Microestadio de Rafaela.

El acceso a los Fan Fest será gratuito con QR gestionado previamente.El acceso a los Fan Fest será gratuito con QR gestionado previamente.
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Este miércoles 23 de septiembre, los Fan Fest vuelven a poner música y movimiento a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las tres ciudades tendrán programación desde la mañana y distintos escenarios para elegir durante la tarde, con artistas que llegarán para acompañar el tramo final de la jornada.

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En Rosario, la actividad comenzará a las 10 con Circo Lumiere en CapiPlaza y continuará con propuestas de radios y streaming, DJs y música en vivo. Por la tarde pasarán Muñecas, Giorgia Pasero y otras propuestas, mientras que las premiaciones ocuparán el escenario de Independencia entre las 17 y las 19.30.

La noche tendrá dos citas destacadas: Caliope Family actuará a las 20 y a las 21 llegará Indios, que cerrará la programación musical en Independencia 1.

Q'LoKura, el cierre en Santa Fe

En el Parque del Sur, la jornada comenzará a las 9 con Radio LT9 y continuará desde las 14 con DJs, radios y artistas. Resuena, Rogelios y Tarro & The Baldes serán parte de la programación de la tarde, junto con la charla de la licenciada Cecilia Ce.

Q'LoKura será el encargado de cerrar la jornada en el Fan Fest de Santa Fe.Q'LoKura será el encargado de cerrar la jornada en el Fan Fest de Santa Fe.

A las 20, Q'LoKura tomará el Escenario 1 para cerrar la jornada santafesina y convertirse en uno de los principales motivos para acercarse al Fan Fest.

Coty Hernández, al final de la noche en Rafaela

En Rafaela, el Microestadio y el Velódromo tendrán actividad durante toda la tarde, con DJ Nacho Hergenreder, La Perla del West, DJ Gian Chiarelli, GPN y Maga Fernández, entre otros.

Desde las 19, el Microestadio concentrará la actividad con Quamuyo y, a partir de las 20, Gamba Blues y Coty Hernández serán los encargados de llevar la música al cierre.

Así, los Fan Fest vuelven a ofrecer una alternativa para acercarse, encontrarse y disfrutar de los Juegos también desde la música y las propuestas culturales de cada ciudad.

Los Fan Fest tendrán propuestas musicales y culturales durante toda la jornada.Los Fan Fest tendrán propuestas musicales y culturales durante toda la jornada.

Entrada gratuita con QR

El acceso a los Fan Fest es gratuito, previa gestión del QR. El código debe obtenerse previamente para cada jornada a través de entradas.santafe2026.ar.

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