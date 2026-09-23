Este miércoles 23 de septiembre, los Fan Fest vuelven a poner música y movimiento a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las tres ciudades tendrán programación desde la mañana y distintos escenarios para elegir durante la tarde, con artistas que llegarán para acompañar el tramo final de la jornada.
Este miércoles, Indios, Q'LoKura y Coty Hernández cierran los Fan Fest
Rosario, Santa Fe y Rafaela tendrán una nueva jornada de música y propuestas para compartir. La noche tendrá a Indios en el Parque Independencia, Q'LoKura en el Parque del Sur y Coty Hernández en el Microestadio de Rafaela.
En Rosario, la actividad comenzará a las 10 con Circo Lumiere en CapiPlaza y continuará con propuestas de radios y streaming, DJs y música en vivo. Por la tarde pasarán Muñecas, Giorgia Pasero y otras propuestas, mientras que las premiaciones ocuparán el escenario de Independencia entre las 17 y las 19.30.
La noche tendrá dos citas destacadas: Caliope Family actuará a las 20 y a las 21 llegará Indios, que cerrará la programación musical en Independencia 1.
Q'LoKura, el cierre en Santa Fe
En el Parque del Sur, la jornada comenzará a las 9 con Radio LT9 y continuará desde las 14 con DJs, radios y artistas. Resuena, Rogelios y Tarro & The Baldes serán parte de la programación de la tarde, junto con la charla de la licenciada Cecilia Ce.
A las 20, Q'LoKura tomará el Escenario 1 para cerrar la jornada santafesina y convertirse en uno de los principales motivos para acercarse al Fan Fest.
Coty Hernández, al final de la noche en Rafaela
En Rafaela, el Microestadio y el Velódromo tendrán actividad durante toda la tarde, con DJ Nacho Hergenreder, La Perla del West, DJ Gian Chiarelli, GPN y Maga Fernández, entre otros.
Desde las 19, el Microestadio concentrará la actividad con Quamuyo y, a partir de las 20, Gamba Blues y Coty Hernández serán los encargados de llevar la música al cierre.
Así, los Fan Fest vuelven a ofrecer una alternativa para acercarse, encontrarse y disfrutar de los Juegos también desde la música y las propuestas culturales de cada ciudad.
Entrada gratuita con QR
El acceso a los Fan Fest es gratuito, previa gestión del QR. El código debe obtenerse previamente para cada jornada a través de entradas.santafe2026.ar.