Argentina cerró este martes 22 de septiembre en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional alcanzó las 184 preseas, distribuidas en 48 de oro, 51 de plata y 85 de bronce.
Cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos tras la actividad del martes
Los Leones y Las Leonas derrotaron a Chile en las finales disputadas en la capital provincial. La delegación nacional sigue segunda detrás de Brasil en Santa Fe 2026.
La comparación con el cierre del lunes muestra un aumento de diez medallas: dos doradas, dos plateadas y seis de bronce. El buscador oficial asigna ocho podios a las competencias del martes, mientras que los otros dos bronces fueron incorporados directamente al acumulado general.
Medallero
Una celebración doble en el hockey
Los dos títulos argentinos del día llegaron en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. Los Leones derrotaron 3-1 a Chile en la final masculina y consiguieron la medalla dorada ante el público de la capital provincial.
Más tarde, Las Leonas completaron el festejo albiceleste con una victoria por 5-0 frente al conjunto chileno. Argentina se quedó así con los dos torneos de hockey sobre césped disputados en Santa Fe.
Chile obtuvo las dos medallas de plata de la disciplina, mientras que Uruguay completó ambos podios con los bronces de los seleccionados masculino y femenino.
Atletismo y cuatro nuevos bronces
El atletismo entregó las dos platas argentinas de la jornada. Matías Reynaga terminó segundo en los 10.000 metros masculinos con un tiempo de 28 minutos y 26,17 segundos, detrás del uruguayo Santiago Catrofe.
La posta mixta argentina también ocupó el segundo lugar en los 4x100 metros. Venezuela ganó la prueba y Colombia terminó en el tercer escalón del podio.
Nélida Peñaflor consiguió el bronce en los 10.000 metros femeninos. Los otros terceros puestos fueron para el equipo mixto de bádminton, María Aguado en Boulder femenino y la dupla de Santiago Lorenzo y Camila Argüelles en tenis de mesa.
Brasil superó las 200 medallas
Brasil continúa al frente de la clasificación y superó la barrera de las 200 preseas. La delegación brasileña acumula 203: 83 de oro, 66 de plata y 54 de bronce.
Argentina aparece segunda con 184 y redujo a 19 la diferencia en cantidad total de medallas, aunque Brasil conserva una ventaja de 35 títulos dorados.
Colombia completa el podio general con 125 preseas, entre ellas 45 oros. Venezuela se ubica cuarta con 106 y Chile permanece quinta con 101.
Perú ocupa el sexto lugar con 61 medallas, seguido por Ecuador con 48, Uruguay con 32, Paraguay con 25 y Panamá con diez. La clasificación se ordena primero por la cantidad de oros obtenidos.