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Maximiliano Pullaro
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Argentina fue plata en el relevo mixto 4x100 con aporte santafesino

El equipo integrado por Lucas Villegas, Milagros D'Amico, Tomás Mondino y Guillermina Cossio terminó segundo con 42.22, detrás de Venezuela.

2. Tomás Mondino y Guillermina Cossio formaron parte de la posta argentina que consiguió la medalla de plata.2. Tomás Mondino y Guillermina Cossio formaron parte de la posta argentina que consiguió la medalla de plata.
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Argentina consiguió la medalla de plata en el relevo mixto 4x100 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo nacional registró un tiempo de 42.22 y terminó solamente por detrás de Venezuela.

La posta albiceleste estuvo integrada por Lucas Villegas, Milagros D'Amico, Tomás Mondino y Guillermina Cossio. Los dos últimos aportaron además presencia santafesina al segundo puesto argentino.

Relevo mixto 4x100 m
Pos.
Bib
Equipo
Resultado
Dif.
R. Time
1
289
VEN Venezuela
41.87
-
0.223
2
8
ARG Argentina
42.22 (.218)
+0.35
0.259
3
153
COL Colombia
42.37
+0.50
0.271
4
128
CHI Chile
42.40 (.398)
+0.53
0.259
5
204
ECU Ecuador
42.74
+0.87
0.274
6
75
BRA Brasil
42.82
+0.95
0.270
7
233
PAR Paraguay
42.98
+1.11
0.285
8
46
BOL Bolivia
44.63
+2.76
0.260
R. Time: tiempo de reacción
Fuente: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Venezuela se quedó con el oro

El conjunto venezolano ganó la prueba con un registro de 41.87 y aventajó por 35 centésimas a Argentina, que aseguró la segunda posición.

Colombia completó el podio con 42.37, apenas 15 centésimas detrás del equipo argentino. Chile terminó cuarto con 42.40, a solamente tres centésimas de la medalla de bronce.

Una definición ajustada

Ecuador ocupó el quinto lugar con 42.74, seguido por Brasil con 42.82 y Paraguay con 42.98. Bolivia completó la clasificación con 44.63.

Argentina tuvo un tiempo de reacción de 0.259 segundos. Venezuela, ganadora de la prueba, registró 0.223, mientras que Colombia marcó 0.271.

El resultado sumó una nueva medalla para la delegación argentina en el atletismo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

12 - 26 de septiembre de 2026
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