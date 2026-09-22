La mañana del martes comenzó con la actividad del atletismo en los Juegos Suramericanos 2026. En la categoría 10.000 metros masculinos, el uruguayo Santiago Catrofe conquistó el oro con una marca récord: 28:16.79. Segundo llegó el argentino, Matías Reynaga con un registro de 28:26.17. El podio lo completó el ecuatoriano Luis Masabanda con 28:36.73.
Argentina sumó plata en la prueba de 10.000 metros en el inicio del atletismo en los Suramericanos
Matías Reynaga conquistó la plata para la delegación Albiceleste. El uruguayo Catrofe llegó primero. El podio lo completó Luis Masabanda.
En el cuarto lugar arribó el boliviano David Ninavia (dorsal 50), quien detuvo el reloj en 29:33.30 (+1:16.51). A pesar de quedarse fuera del podio, Ninavia firmó una jornada memorable al establecer su mejor marca personal.
El top 7 de la clasificación general lo completaron:
5.º lugar: Cristhian Pacheco (Perú) – 30:05.76 (+1:48.97)
6.º lugar: Yerson Orellana (Perú) – 30:59.65 (+2:42.86)
7.º lugar: Marcos Ramírez (Paraguay) – 31:46.17 (+3:29.38)
La exigencia física de la prueba también pasó factura a varios participantes. El chileno Diego Uribe (dorsal 144) y el boliviano Víctor Aguilar (dorsal 43) no pudieron completar el recorrido y registraron un Did Not Finish (DNF) en la planilla oficial.
El medallero