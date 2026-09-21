El Fan Fest del Parque del Sur tendrá este martes una propuesta especial para quienes quieran seguir la competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Las Leonas y Los Leones, protagonistas del Fan Fest de Santa Fe
Los seleccionados argentinos de hockey tendrán sus partidos en pantalla del Parque del Sur este martes. El equipo masculino jugará a las 13.30 y el femenino desde las 15.45.
Los partidos de los seleccionados argentinos de hockey se transmitirán en pantalla dentro del predio.
La primera cita será a las 13.30, con Los Leones, mientras que a las 15.45 será el turno de Las Leonas.
Medallero
La propuesta permitirá acompañar ambos encuentros y, al mismo tiempo, disfrutar de las actividades y la programación prevista para la jornada.
De esta manera, el Parque del Sur sumará el seguimiento de la competencia deportiva a las propuestas culturales y musicales del Fan Fest.
Acceso gratuito con QR
El ingreso al Fan Fest es gratuito, previa gestión del QR. El código debe obtenerse previamente para cada jornada a través de entradas.santafe2026.ar.