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Maximiliano Pullaro
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Este martes

Las Leonas y Los Leones, protagonistas del Fan Fest de Santa Fe

Los seleccionados argentinos de hockey tendrán sus partidos en pantalla del Parque del Sur este martes. El equipo masculino jugará a las 13.30 y el femenino desde las 15.45.

Los partidos de los seleccionados argentinos de hockey se transmitirán en pantalla dentro del predio.Los partidos de los seleccionados argentinos de hockey se transmitirán en pantalla dentro del predio.
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El Fan Fest del Parque del Sur tendrá este martes una propuesta especial para quienes quieran seguir la competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La primera cita será a las 13.30, con Los Leones.La primera cita será a las 13.30, con Los Leones.

Los partidos de los seleccionados argentinos de hockey se transmitirán en pantalla dentro del predio.

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La primera cita será a las 13.30, con Los Leones, mientras que a las 15.45 será el turno de Las Leonas.

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La propuesta permitirá acompañar ambos encuentros y, al mismo tiempo, disfrutar de las actividades y la programación prevista para la jornada.

A las 15.45 será el turno de Las Leonas.A las 15.45 será el turno de Las Leonas.

De esta manera, el Parque del Sur sumará el seguimiento de la competencia deportiva a las propuestas culturales y musicales del Fan Fest.

Acceso gratuito con QR

El ingreso al Fan Fest es gratuito, previa gestión del QR. El código debe obtenerse previamente para cada jornada a través de entradas.santafe2026.ar.

12 - 26 de septiembre de 2026
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