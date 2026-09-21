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Maximiliano Pullaro
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Cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos tras la actividad del lunes

La delegación nacional acumula 46 oros, 49 platas y 79 bronces tras otra jornada de finales. Brasil lidera con 194 y Colombia completa el podio con 120.

Arsen Julfalakyan ganó la prueba de lucha grecorromana de 77 kilogramos y sumó un nuevo oro argentino.Arsen Julfalakyan ganó la prueba de lucha grecorromana de 77 kilogramos y sumó un nuevo oro argentino.
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Argentina se mantiene en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tras las competencias de este lunes, la delegación nacional alcanzó las 174 preseas: 46 doradas, 49 plateadas y 79 de bronce.

Brasil continúa al frente con 194 medallas, distribuidas en 79 oros, 63 platas y 52 bronces. Colombia completa los tres primeros lugares con 120: 43 doradas, 43 plateadas y 34 de tercer puesto.

Dos títulos argentinos en el rugby

Argentina conquistó las medallas de oro en los torneos femenino y masculino de rugby. En la competencia de mujeres, Colombia obtuvo la plata y Paraguay se quedó con el bronce.

Mirá tambiénArgentina se quedó con la medalla de oro en Rugby 7 femenino

En el certamen masculino, Chile terminó en el segundo escalón del podio y Uruguay consiguió la medalla de bronce. Estos seis resultados ya se encuentran contabilizados en la clasificación general.

Mirá tambiénArgentina se quedó con la medalla de oro en Rugby 7 masculino

Aportes en lucha, gimnasia, trampolín y ciclismo

Arsen Julfalakyan ganó el oro para Argentina en la categoría masculina de 77 kilogramos de lucha grecorromana. Ricardo Gómez, por su parte, obtuvo la plata en los 97 kilogramos.

Mirá tambiénArsen Julfalakyan, argentino nacido en Armenia, ganó el oro en Lucha Grecorromana

En gimnasia de trampolín, Argentina sumó las platas del sincronizado masculino, el sincronizado mixto y Valentina Podesta en la prueba individual femenina.

La gimnasia rítmica dejó cuatro bronces argentinos: Celeste D’Arcangelo terminó tercera en pelota, mazas y cinta, mientras que Agostina Vargas ocupó esa posición en aro.

En ciclismo de pista, Julieta Benedetti obtuvo la medalla de bronce en el ómnium femenino. La colombiana Lina Hernández ganó el oro y la venezolana Verónica Abreu finalizó segunda.

Así quedó el medallero

La clasificación se ordena primero por la cantidad de medallas de oro y luego por las preseas de plata y bronce.

Medallero

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Con 46 títulos, Argentina conserva el segundo lugar por delante de Colombia, que acumula 43 oros. Brasil sostiene una diferencia de 33 doradas sobre la delegación nacional.

12 - 26 de septiembre de 2026
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