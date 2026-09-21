Argentina se mantiene en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tras las competencias de este lunes, la delegación nacional alcanzó las 174 preseas: 46 doradas, 49 plateadas y 79 de bronce.
Cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos tras la actividad del lunes
La delegación nacional acumula 46 oros, 49 platas y 79 bronces tras otra jornada de finales. Brasil lidera con 194 y Colombia completa el podio con 120.
Brasil continúa al frente con 194 medallas, distribuidas en 79 oros, 63 platas y 52 bronces. Colombia completa los tres primeros lugares con 120: 43 doradas, 43 plateadas y 34 de tercer puesto.
Dos títulos argentinos en el rugby
Argentina conquistó las medallas de oro en los torneos femenino y masculino de rugby. En la competencia de mujeres, Colombia obtuvo la plata y Paraguay se quedó con el bronce.
En el certamen masculino, Chile terminó en el segundo escalón del podio y Uruguay consiguió la medalla de bronce. Estos seis resultados ya se encuentran contabilizados en la clasificación general.
Aportes en lucha, gimnasia, trampolín y ciclismo
Arsen Julfalakyan ganó el oro para Argentina en la categoría masculina de 77 kilogramos de lucha grecorromana. Ricardo Gómez, por su parte, obtuvo la plata en los 97 kilogramos.
En gimnasia de trampolín, Argentina sumó las platas del sincronizado masculino, el sincronizado mixto y Valentina Podesta en la prueba individual femenina.
La gimnasia rítmica dejó cuatro bronces argentinos: Celeste D’Arcangelo terminó tercera en pelota, mazas y cinta, mientras que Agostina Vargas ocupó esa posición en aro.
En ciclismo de pista, Julieta Benedetti obtuvo la medalla de bronce en el ómnium femenino. La colombiana Lina Hernández ganó el oro y la venezolana Verónica Abreu finalizó segunda.
Así quedó el medallero
La clasificación se ordena primero por la cantidad de medallas de oro y luego por las preseas de plata y bronce.
Medallero
Con 46 títulos, Argentina conserva el segundo lugar por delante de Colombia, que acumula 43 oros. Brasil sostiene una diferencia de 33 doradas sobre la delegación nacional.