La Selección Argentina de Rugby 7 masculino se quedó con la medalla de X este domingo por la noche en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Argentina se quedó con la medalla de oro en Rugby 7 masculino
El seleccionado albiceleste derrotó 17-7 a Chile en la final disputada en el Hipódromo Óvalo de Rosario. Uruguay completó el podio con la medalla de bronce.
El combinado albiceleste se impuso 17-7 ante Chile en la definición disputada en el Hipódromo Óvalo de Rosario, escenario que recibió la competencia de la disciplina.
Argentina construyó la ventaja en el primer tiempo
El seleccionado nacional se fue al descanso arriba por 12-7. En el complemento volvió a apoyar un try y mantuvo a Chile sin puntos para cerrar la final con una diferencia de diez.
Juan Batac, Santino Zangara y Marcos Moneta marcaron los tres tries argentinos. Santiago Vera aportó los otros dos puntos mediante una conversión.
Chile consiguió su único try a través de Gonzalo Lara, mientras que Sebastián Bianchi convirtió y completó los siete puntos del conjunto trasandino.
Tres tries para quedarse con la dorada
Argentina terminó la final con tres tries y una conversión en tres intentos. Chile, por su parte, apoyó una vez y convirtió su única oportunidad.
El conjunto chileno recibió además una tarjeta amarilla durante el encuentro. Argentina no registró amonestaciones ni expulsiones.
La definición comenzó a las 20.12 y terminó con el seleccionado argentino en lo más alto del Rugby 7 masculino de los Juegos Suramericanos.
Cómo quedó la tabla final
Argentina obtuvo la medalla de oro tras vencer a Chile, que cerró su participación con la presea de plata.
Uruguay se quedó con el bronce después de derrotar 22-0 a Colombia en el partido por el tercer puesto, disputado previamente en el mismo escenario.
De esta manera, el podio masculino quedó conformado por Argentina, Chile y Uruguay, mientras que Colombia terminó en el cuarto lugar.