La Selección Argentina de Rugby 7 femenino se quedó con la medalla de oro este domingo por la noche en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Argentina se quedó con la medalla de oro en Rugby 7 femenino
El combinado albiceleste derrotó 33-5 a Colombia en la final disputada en el Hipódromo Óvalo de Rosario y cerró el torneo en lo más alto del podio.
El combinado albiceleste superó 33-5 a Colombia en la final disputada en el Hipódromo Óvalo de la ciudad de Rosario, sede de esta disciplina.
Argentina marcó diferencias desde el inicio
El seleccionado nacional se fue al descanso con una ventaja de 14-5 y amplió la diferencia durante la segunda mitad, en la que anotó otros 19 puntos y mantuvo su ingoal en cero.
Candela Delgado, Abril Romero, Mariel Velay, Cristal Escalante y Talia Rodich apoyaron un try cada una. Sofía González completó cuatro de las cinco conversiones y aportó ocho puntos.
Colombia consiguió su único try por intermedio de Laura Mejía. Valentina Tapias tuvo la conversión posterior, pero no logró concretarla.
Cinco tries para quedarse con el oro
Argentina terminó la definición con cinco tries y cuatro conversiones en cinco intentos. El encuentro también dejó una tarjeta amarilla para Escalante.
Del lado colombiano, el equipo terminó con un try, sin conversiones en su único intento y con una tarjeta roja. El marcador final quedó establecido en 33-5.
La final comenzó a las 19.42 y tuvo una duración oficial de 15 minutos y cinco segundos.
Cómo quedó el podio
Con el triunfo ante Colombia, Argentina se quedó con la medalla de oro del Rugby 7 femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Colombia obtuvo la medalla de plata, mientras que Paraguay completó el podio tras derrotar 22-12 a Uruguay en el encuentro por el tercer puesto.
El cuadro femenino cerró así con Argentina en lo más alto, seguida por Colombia y Paraguay.