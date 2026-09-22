La Selección Argentina de hockey masculino se quedó este martes con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Los Leones conquistaron el oro en hockey masculino en Santa Fe 2026
La Selección Argentina derrotó 3-1 a Chile en la final disputada en la capital provincial y cerró los Juegos Suramericanos en lo más alto del podio.
Los Leones vencieron a Chile por 3-1 en la final disputada en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey y cerraron su participación con el primer puesto de la competencia.
Los Leones se quedaron con la final
Argentina definió el título ante el seleccionado chileno, que se quedó con la medalla de plata después de la definición disputada este 22 de septiembre en la ciudad de Santa Fe.
El encuentro significó el cierre del cuadro masculino de hockey en una de las sedes santafesinas que concentró la actividad de la disciplina durante los Juegos Suramericanos.
Hockey masculino
Los Leones son campeones suramericanos
22 de septiembre · Estadio ASH · Partido por la medalla de oro
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Estadísticas del encuentro
Fuente: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Cómo quedó el podio masculino
Argentina terminó en el primer lugar y se llevó la medalla dorada, mientras que Chile obtuvo la plata tras disputar la final ante el conjunto albiceleste.
Uruguay completó el podio con la medalla de bronce. El seleccionado uruguayo derrotó a Brasil en el encuentro por el tercer puesto.
La clasificación final quedó encabezada por Argentina, seguida por Chile y Uruguay. Brasil terminó en la cuarta posición.