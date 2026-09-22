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Los Leones conquistaron el oro en hockey masculino en Santa Fe 2026

La Selección Argentina derrotó 3-1 a Chile en la final disputada en la capital provincial y cerró los Juegos Suramericanos en lo más alto del podio.

Los Leones campeones en los Juegos Suramericanos. Foto: Fernando NicolaLos Leones campeones en los Juegos Suramericanos. Foto: Fernando Nicola
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La Selección Argentina de hockey masculino se quedó este martes con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Los Leones vencieron a Chile por 3-1 en la final disputada en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey y cerraron su participación con el primer puesto de la competencia.

En fotos: Los Leones vs. Chile por el oro de los Juegos Suramericanos

En fotos: Los Leones vs. Chile por el oro de los Juegos Suramericanos

Los Leones se quedaron con la final

Argentina definió el título ante el seleccionado chileno, que se quedó con la medalla de plata después de la definición disputada este 22 de septiembre en la ciudad de Santa Fe.

El encuentro significó el cierre del cuadro masculino de hockey en una de las sedes santafesinas que concentró la actividad de la disciplina durante los Juegos Suramericanos.

Hockey masculino

Final por la medalla de oro
Resultado final

Los Leones son campeones suramericanos

22 de septiembre · Estadio ASH · Partido por la medalla de oro

ARG Argentina Oro
3-1
CHI Chile

Goles del partido

Argentina
Santiago Tarazona 14′
Martín Ferreiro 17′
Nicolás Agostini 25′
Chile
Ignacio Contardo 52′

Resultado por períodos

Equipo
1.º
2.º
3.º
4.º
Total
Argentina
1
1
1
0
3
Chile
0
0
0
1
1

Estadísticas del encuentro

58%
Posesión
42%
8
Córneres cortos
0
0
Tarjetas verdes
0
0
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas rojas
0
1
Revisiones de video
0

Fuente: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Juegos Suramericanos 2026

Seguí los resultados, la agenda de competencias y los medallistas por disciplina.

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Cómo quedó el podio masculino

Argentina terminó en el primer lugar y se llevó la medalla dorada, mientras que Chile obtuvo la plata tras disputar la final ante el conjunto albiceleste.

Uruguay completó el podio con la medalla de bronce. El seleccionado uruguayo derrotó a Brasil en el encuentro por el tercer puesto.

La clasificación final quedó encabezada por Argentina, seguida por Chile y Uruguay. Brasil terminó en la cuarta posición.

12 - 26 de septiembre de 2026
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