La Selección Argentina de hockey femenino se quedó este martes con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Las Leonas se consagraron campeonas y ganaron el oro en Santa Fe 2026
La Selección Argentina goleó a Chile por 5-0 en la final del hockey femenino y terminó en lo más alto del podio de los Juegos Suramericanos.
Las Leonas derrotaron a Chile por 5-0 en la final disputada en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey y cerraron el torneo con el primer puesto.
Hockey femenino
Las Leonas ganaron el oro en Santa Fe 2026
22 de septiembre · 15:45 · Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey
Goles e incidencias del partido
Resultado por períodos
Estadísticas del encuentro
Fuente: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Las Leonas ganaron la definición
Argentina disputó el encuentro decisivo ante el seleccionado chileno, que se quedó con la medalla de plata después de la final jugada este 22 de septiembre en la ciudad de Santa Fe.
La definición cerró la competencia femenina de hockey, que tuvo al Estadio de la Asociación Santafesina como escenario durante los Juegos Suramericanos.
Cómo quedó el podio femenino
Argentina terminó en lo más alto del podio y obtuvo la medalla dorada, mientras que Chile consiguió la plata tras disputar la final ante el conjunto nacional.
Uruguay se quedó con la medalla de bronce después de vencer a Paraguay en el partido por el tercer puesto.
De esta manera, el podio femenino quedó integrado por Argentina, Chile y Uruguay, con Paraguay en la cuarta posición.