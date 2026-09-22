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Las Leonas se consagraron campeonas y ganaron el oro en Santa Fe 2026

La Selección Argentina goleó a Chile por 5-0 en la final del hockey femenino y terminó en lo más alto del podio de los Juegos Suramericanos.

Las Leonas se consagraron campeonas y ganaron el oro en Santa Fe 2026. Crédito: Fernando NicolaLas Leonas se consagraron campeonas y ganaron el oro en Santa Fe 2026. Crédito: Fernando Nicola
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La Selección Argentina de hockey femenino se quedó este martes con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Las Leonas derrotaron a Chile por 5-0 en la final disputada en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey y cerraron el torneo con el primer puesto.

Hockey femenino

Final por la medalla de oro
Argentina campeona

Las Leonas ganaron el oro en Santa Fe 2026

22 de septiembre · 15:45 · Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey

ARG Argentina Oro
5-0
CHI Chile

Goles e incidencias del partido

5′
Lara Casas
Argentina
27′
Pilar Palacio
Argentina
28′
Catalina Andrade
Argentina
39′
Lourdes Pisthon
Argentina
49′
Pilar Palacio
55′
Lourdes Pisthon
Argentina

Resultado por períodos

Equipo
1.º
2.º
3.º
4.º
Total
Argentina
1
2
1
1
5
Chile
0
0
0
0
0

Estadísticas del encuentro

Argentina
Estadística
Chile
48%
Posesión
52%
9
Córneres cortos
0
1
Tarjetas verdes
0
0
Tarjetas amarillas
0
0
Tarjetas rojas
0
1
Revisiones de video
2

Fuente: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Juegos Suramericanos 2026

Seguí los resultados, la agenda de competencias y los medallistas por disciplina.

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Las Leonas ganaron la definición

Argentina disputó el encuentro decisivo ante el seleccionado chileno, que se quedó con la medalla de plata después de la final jugada este 22 de septiembre en la ciudad de Santa Fe.

La definición cerró la competencia femenina de hockey, que tuvo al Estadio de la Asociación Santafesina como escenario durante los Juegos Suramericanos.

En fotos: Las Leonas vs Chile por el oro en los Juegos Suramericanos

En fotos: Las Leonas vs Chile por el oro en los Juegos Suramericanos

Cómo quedó el podio femenino

Argentina terminó en lo más alto del podio y obtuvo la medalla dorada, mientras que Chile consiguió la plata tras disputar la final ante el conjunto nacional.

Uruguay se quedó con la medalla de bronce después de vencer a Paraguay en el partido por el tercer puesto.

De esta manera, el podio femenino quedó integrado por Argentina, Chile y Uruguay, con Paraguay en la cuarta posición.

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Hockey
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