Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este miércoles 23 de septiembre con una extensa programación que comenzará a las 7 y tendrá competencias en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Mar del Plata.
Juegos Suramericanos: la agenda completa del miércoles 23 de septiembre
La jornada comenzará a las 7 y tendrá finales de atletismo, canotaje, remo costero, tiro con arco, taekwondo y tenis de mesa, además de múltiples presentaciones argentinas.
La jornada reunirá atletismo, surf, polo acuático, squash, raquetbol, bádminton, karate, remo costero, canotaje, tiro con arco, voleibol, fútbol, tenis, tenis de mesa, pádel, taekwondo, escalada, equitación, handball, softbol, ciclismo pista y pelota.
Argentina tendrá actividad durante buena parte del día, con presentaciones en polo acuático, handball, softbol, frontón y pelota trinquete, además de representantes nacionales en las distintas disciplinas individuales.
Atletismo y finales desde las 7
La actividad comenzará a las 7 en Santa Fe con la final masculina de medio maratón marcha.
Desde las 8, Mar del Plata tendrá la segunda ronda y repechajes de shortboard, longboard y bodyboard, tanto en la rama femenina como masculina.
A las 9 se abrirá uno de los bloques más intensos en Santa Fe. El atletismo tendrá los 110 metros con vallas del decatlón y, desde las 9.10, la final masculina de salto en alto.
También a las 9 se disputarán las finales del single femenino de remo costero y del K1 1.000 metros masculino de canotaje velocidad. Diez minutos después será el turno del C1 1.000 metros masculino.
A las 9.20 comenzarán las semifinales masculinas de 200 metros llanos y desde las 9.40 se correrán las femeninas. El decatlón continuará con lanzamiento de disco desde las 9.35.
Argentina en el agua y más medallas
Rosario tendrá desde las 9 el partido de polo acuático masculino entre Colombia y Brasil, además de squash, raquetbol, bádminton, karate y las primeras rondas eliminatorias del tiro con arco.
Argentina jugará su primer partido del día en waterpolo desde las 10.30 frente a Chile.
En Santa Fe, a las 10 se disputará la final masculina de single de remo costero. Una hora más tarde se definirá el doble femenino y a las 12 llegará la final masculina.
El remo costero completará su programación a las 13 con la final del doble mixto.
El canotaje velocidad tendrá también varias definiciones desde las 11. Se disputarán las finales femeninas de K4 500 metros y C2 500 metros, seguidas por las masculinas de las mismas especialidades.
A las 11.55 comenzará además la definición masculina del Kayak Cross contrarreloj y a las 12.20 será el turno femenino.
Tiro con arco y deportes de combate
Rosario concentrará durante la mañana las eliminatorias y finales por equipos del arco recurvo.
A las 11 se disputará el duelo femenino por el bronce y a las 11.30 la final por el oro. En la rama masculina, las respectivas definiciones serán a las 12 y 12.30.
Por la tarde será el turno de los equipos de arco compuesto. Desde las 14.15 comenzarán los cuartos de final y posteriormente llegarán semifinales y partidos por medallas.
La final femenina por el oro está prevista para las 16, mientras que la masculina será desde las 17.
El karate tendrá actividad desde las 9 y sus finales a partir de las 14. El taekwondo comenzará a las 10 con octavos, cuartos y semifinales y tendrá desde las 15 los repechajes, combates por el bronce y finales.
Fútbol, handball y polo acuático
El fútbol masculino tendrá sus semifinales en Rosario. La primera comenzará a las 10 y la segunda está programada para las 15.
En polo acuático, Argentina volverá a presentarse a las 14 con el seleccionado femenino frente a Uruguay.
El equipo masculino tendrá su segundo compromiso a las 19.30 ante Perú.
El handball masculino comenzará a las 14.30 en Santa Fe con Perú frente a Uruguay. A las 17 jugarán Paraguay y Chile.
Argentina cerrará la programación desde las 19.30 frente a Brasil.
Atletismo y escalada durante la tarde
El segundo bloque del atletismo comenzará a las 18 en Santa Fe con el lanzamiento de jabalina correspondiente a la novena prueba del decatlón.
A las 18.05 se disputará la final femenina de 100 metros con vallas y cinco minutos más tarde comenzará la definición femenina de salto triple.
Los 110 metros con vallas masculinos tendrán su final a las 18.25.
A las 18.30 se disputará además la final masculina de Boulder en escalada.
Las definiciones de los 400 metros comenzarán a las 18.50 en varones y a las 19.05 en mujeres. A las 19.10 se realizará la final masculina de lanzamiento de bala.
Los 1.500 metros femeninos tendrán su definición a las 19.35 y el decatlón cerrará a las 19.55 con los 1.500 metros masculinos.
Softbol y otras actividades
Argentina tendrá dos compromisos de softbol masculino en Paraná. El primero será a las 18 frente a Bolivia y el segundo comenzará a las 20.30 ante Venezuela.
Rafaela tendrá además una nueva jornada de ciclismo pista, con bloques previstos desde las 11 y las 18.
La programación incluye semifinales y finales de velocidad femenina, clasificación, repechajes y definiciones del Keirin masculino y la final masculina de Madison.
Rosario tendrá además partidos de frontón, frontball y pelota trinquete sin horarios individuales establecidos.
Argentina jugará ante Bolivia en frontón femenino y masculino, mientras que en pelota trinquete tendrá compromisos ante Chile y Bolivia en ambas ramas.