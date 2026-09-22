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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En Rosario

Cambian el horario de Argentina ante Perú por las semifinales de los Juegos Suramericanos

La organización confirmó el cambio de horario para el equipo que dirige Placente. También se modificó el horario de la otra semi que disputarán Paraguay y Chile.

Con el envión del agónico empate previo, la Albiceleste afronta una semifinal exigente en Rosario tras el reordenamiento del cronograma de la jornada.Con el envión del agónico empate previo, la Albiceleste afronta una semifinal exigente en Rosario tras el reordenamiento del cronograma de la jornada.
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Desde la Organización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se informó que, por cuestiones de organización, el encuentro de la Selección Argentina ante Perú se disputará finalmente a las 14 en el estadio Marcelo Bielsa.

Asimismo, se modificará también el horario del partido entre Paraguay y Chile que se trasladará a las 17, en el mismo escenario deportivo.

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En los encuentros se aplicarán los protocolos de seguridad vigentes para los eventos de fútbol en la Argentina. Además se recuerda que quienes hayan adquirido tickets previamente no deberán realizar ningún trámite para su validación.

Cómo llegan

Argentina llega con el ánimo insuflado por el golazo sobre la hora de Ramiro Tulián que le dio la igualdad en tiempo de descuento frente a Venezuela y la clasificación a la semifinal.

El seleccionado nacional que dirige Placente se metió entre los mejores cuatro como segunda del Grupo B con cuatro unidades (producto de un triunfo contra Uruguay y el 1-1 frente a la Vinotinto).

Diego Placente será uno de los principales disertantes del Congreso de Unión.Diego Placente es el DT de la Selección nacional en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

Esperanzada por mostrar una faceta más regular y menos frágil desde el juego, Argentina se ilusiona con pasar a la pantalla final.

Del otro lado, una Bicolor favorecida por el sistema de desempate olímpico.

Con el mismo puntaje que Chile y peor diferencia de gol, pero con el enfrentamiento directo a favor frente a su par trasandino, el cuadro dirigido por Thiago Kosloski se hizo con la punta del Grupo A con seis unidades tras vencer al cuadro chileno por 2 a 0 y a Panamá por 2 a 1. Con el deseo de desbancar al local y una pelota parada a tener en cuenta, la Rojiblanca va.

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